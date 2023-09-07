"Черепашки-ниндзя: Погром мутантов": стоит ли смотреть

Мультфильм "Черепашки-ниндзя: Погром мутантов" - это очередной перезапуск культовой франшизы, зародившейся в комиксах издательства Mirage Studios в 80-х годах прошлого века.

До этого зеленые братья в разноцветных повязках появлялись на больших и малых экранах множество раз в самых разных форматах - от игрового кино до видеоигр.

В самой концепции перманентного - раз в несколько лет - переосмысления бренда нет ничего нового и предосудительного - у каждого поколения с таким подходом есть какие-то свои "Черепашки".

Но когда за очередной ребут взялся конформист, флюгер и упырь Сет Роген, в угоду повесточным трендам с легкостью отказывающийся от своих близких, градус ожидания чего-то хорошего от нового проекта даже у самой лояльной аудитории упал ниже плинтуса.

Пересказывать фабулу нет особого смысла - ее и так все без этого знают: ребята с именами художников Ренессанса живут в Нью-Йоркской подземке, любят пиццу и вылазки в город. Четверку героев опять показывают в самом начале их пути - и как же это тупо! Неужели не нашлось у Paramount хотя бы одного вменяемого сценариста, который спросил бы вслух - насколько этой франшизе нужен еще один ориджин?

В ленте есть показательный момент: тинейджеры-пресмыкающиеся версии Рогена самым наглым образом воруют продукты и другие товары из магазинов, чего черепахи предыдущих поколений никогда себе не позволяли, всегда расплачиваясь за еду.

История анимационной картины развивается в духе современного Disney, когда используется формула, при которой в сюжете нет истинных злодеев - а те, кто кажется таковыми, на поверку оказываются просто непонятыми обиженками. Им поясняют про заветы кота Леопольда, и они присоединяются к команде хороших парней. Правда, в этом месте авторам стоит отдать должное, ближе к финалу отрицательные персонажи все же обрисовываются и создают какой-никакой мало-мальски интересный конфликт.

Как любой современный продукт "Погром мутантов" полнится отсылками ко всему на свете - от марвеловских "Мстителей" до Бэтмена и Годзиллы. В погоне за обязательными референсами никто из создателей мультика, судя по всему, уже даже не пытался следить, насколько их использование в том или ином моменте будет уместно.

Персонажи в новом прочтении сильно потеряли в индивидуальности. И дело даже не в рыжей милашке-стройняшке Эйприл, ставшей бодипозитивной и чернокожей. Квартет главных героев растерял свои узнаваемые черты: Донателло совсем не техногик, Леонардо не лидер, а стукач, но обиднее всего за весельчака Микеланджело - его просто сделали максимально пресным и "никаким". Рафаэлю в этом плане повезло больше – ему все же вписали в характер проблемы с управлением гневом.

Понятно, что сделано это для франшизного роста - даже Шредера сразу выкатывать не стали, засунув его в сцену после титров, чтобы в сиквеле выступить с полной силой.

Но с таким подходом, откладывая лучшие идеи на потом, второй части может и не случится вовсе.

Отдельно хочется поговорить про визуальное оформление. Стилистика хоть и не копирует, но явно вдохновлена успехами сонивского Человека-паука Майлза Моралеса.

Художники также заигрывают с частотой кадров и смешением разных форм анимации, но, если в дилогии "Через вселенные/Паутине вселенных" подобное исполнение выглядит органично, то в "Черепашках" от такой мешанины и мельтешения просто физически начинают болеть глаза, а периодически вовсе непонятно, что происходит в кадре.

Вдобавок к этому фильм зачем-то сделали максимально темным. Даже если просто взглянуть на официальные скриншоты, невооруженным взглядом заметно, что на них преобладают черные оттенки.

Аналогично негативно обстоят дела и с музыкальным оформлением, большая часть которого состоит из рэпа, возможно, частично подобранного Айс Кьюбом, который озвучил в картине одного из ключевых персонажей.

Какие-то актерские работы выделить сложно - дети-актеры на озвучке титульных героев справились неплохо, старина Джеки Чан слышно, что старался сыграть скрягу-Сплинтера, в остальном все более-менее ровно.

Что в итоге можно сказать про мультфильм "Черепашки-ниндзя: Погром мутантов"? Это очередная наглядная демонстрация кризиса идей фабрики грез. Сколько непотребства нужно еще снять, чтобы понять, что недостаточно заменить красивую и статную репортершу шестого канала на темнокожую девочку с лишним весом и проблемами социализации, чтобы стало хорошо?

Нужны еще хорошие истории, интересные многогранные персонажи, проблемы столкновения их взглядов, остроумные диалоги и т.д.

Можно в этом месте возразить, что это детский мультик, и все это необязательно, но проекту для юной аудитории тем более нужна глубина и многоуровневость, чтобы не быть очередным одноразовым конвейерным продуктом.

После же "Погрома мутантов" даже перезапуск Майкла Бэя уже не кажется такими убогим, каким выглядел раньше - там хотя бы была прекрасная Меган Фокс. Лучше пересмотрите те два фильма с ней, а это поделище Сета Рогена - не смотрите.