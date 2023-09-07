Венецианский фестиваль готовится назвать победителей

Венецианский фестиваль близится к финалу. Золотые и Серебряные львы ждут своих новых владельцев. Судя по реакции мировой прессы, программа Мостры не обманула ожиданий: было много резонансных премьер, гламурных дефиле и неизбежных для уважающего себя кинофорума скандалов.

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Фестиваль шел под знаком непримиримой борьбы. Французские активистки воевали против участия в Мостре проштрафившегося Люка Бессона, и по всей Венеции красовались грозные плакаты: "Сексистский фестиваль - феминистский ответ!", "Достанется ли Золотой лев насильнику?". И это при том, что в июне суд официально снял с французского режиссера обвинение в харрасменте, и Бессон в Венеции спокойно представлял свой конкурсный фильм.

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О неласковом приеме новинки от Романа Полански "Дворец" можно судить по мировой прессе: найти позитивное мнение в море публикаций крайне трудно. Сам Полански в Венецию не приехал и таким образом избежал шумных демонстраций протеста. Чего, увы, не избежал Вуди Аллен: явившись к фестивальному дворцу топлесс, феминистки провели визгливый сеанс ненависти к 87-летнему режиссеру, когда-то обвиненному приемной дочерью в насилии. Что так и не нашло подтверждения, и прокурор отказался выдвигать обвинение против режиссера - но это не охладило разбушевавшееся движение #MeToo.

Зато в зрительном зале классика мирового кино ждал теплый прием. Конечно, при его появлении аплодировали стоя далеко не все, но после окончания его 50-го по счету фильма "Великая ирония" (в оригинале Coup de Chance) публика хлопала долго и дружно.

Rolling Stone назвал картину лучшим фильмом Аллена за последнее десятилетие. Это первый фильм певца Манхеттена на французском языке - история супружеской пары, ведущей как бы счастливое существование влюбленных в своей роскошной парижской квартире, пока не произойдет случайная встреча Фанни с бывшим одноклассником, ныне писателем-фантастом Алленом… Этот "семейный триллер" считают завершением трилогии Аллена, которую можно условно назвать "Убийца внутри нас"; ее первые две части - "Преступления и проступки" и "Матч-пойнт". Критик итальянского портала MoviePlayer увидел в фильме "триллер в форме комедии, где весь мир - театр, а элегантность буржуазии запятнана гротескным существованием, пороками и подозрениями. Это история, состоящая из множества гениальных ходов, повествование столь же простое, сколь и впечатляющее". "Это не комедия, но во время просмотра вы почти видите, как Вуди Аллен стоит в стороне и посмеивается над человеческой глупостью", - пишет Variety.

А вот Hollywood Reporter принял картину опального режиссера с явным раздражением, что чувствуется уже по тону рецензии: "Эта умелая, но по сути неинтересная работа продолжает манеру Аллена раз от раза делать все то же самое с небольшими нововведениями в актерском составе", - пишет критик, перемежая анализ фильма ядовитыми шпильками по адресу туманного прошлого мастера.

Со слоганом конкурсного фильма Люка Бессона "Догмен" не поспоришь: "В этом мире доверять можно только собакам". Это мрачная история замкнутого в своем мире собачьего опекуна Марчелло (Калеб Лэндри Джонс), который с детства обижен судьбой и людьми, стал инвалидом, подрабатывает драг-артистом, и единственные его друзья - собаки, с которыми он укрылся в заброшенной школе. Смышленые песики его понимают лучше всех и охотно помогают ему в маленьких авантюрах - крадут для него драгоценности и пр. Но герой попал под влияние держащего в страхе всю округу наркодельца, потому что тот обладает над людьми непререкаемой властью кулака. Это та власть, какая "собачнику" может только сниться, и он пытается наладить с бандитом-кокаинистом дружбу. Пресса особо подчеркивает заземленный тон картины: неряшливые люди, ветхие здания, пыльные дороги, опустошенные лица - в этом мире не может быть ничего чистого и настоящего. "Фильм вызывает симпатию к любой нежной душе, пытающейся заключить сделку с дьяволом", - резюмирует автор портала Roger Ebert.com. "Самый нелепый фильм, какой вы можете когда-либо увидеть", - выносит приговор The Guardian.

Автор оскароносного фильма "Сядь за руль моей машины" Рюсукэ Хамагути представил в конкурсе пантеистический по стилю медитативный фильм "Зла не существует". Подстреленный олень, при всей его кротости, может напасть на человека, - говорит один из героев. Действие происходит в буколической деревушке, где живут Такуми с дочерью. Здесь царь и бог - пока не тронутая природа, леса, где можно охотиться, чистейший родник, откуда Такуми берет воду для местного ресторанчика - получается непревзойденная лапша. Но некая компания решила устроить здесь глэмпинг (гламурный кемпинг) для утех богатых токийцев, и весь этот рай может исчезнуть. Местные жители протестуют, но это не стандартный экологический фильм, и автор не спешит делать однозначные выводы - о чем и предупреждает странное на первый взгляд название картины. Она нетороплива, созерцательна, она живет одним дыханием с удивительной, по общему признанию, музыкой Эико Исибаси, которой режиссер придает особое значение. Музыка вплетается в драматургию картины, чуть ее опережая - предвещая нечто.

Как пишут, Хамагути удается даже подробное обсуждение проблем чистоты родниковой воды и противостояния защитников деревушки наступающей коммерции превратить в захватывающее гипнотическое действо. Примерно так же, как в предыдущем изумительном фильме "Сядь за руль моей машины" мы не могли оторваться от однообразных, кажется, репетиций чеховской пьесы и бесконечных разговоров в бегущем по дорогам Японии автомобиле.