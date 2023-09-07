Кино недели: "Бери да помни"

На следующей неделе, 14 сентября, состоится премьера российской комедийной мелодрамы под названием "Бери да помни". Она повествует о необычном путешествии ребенка к бабушке и дедушке в деревню.

© Кадр из фильма "Бери да помни"

Почему стоит обратить внимание на данную кинокартину – в материале "Рамблера".

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Сюжет

Как же сложно найти подходящие слова и рассказать внуку о том, что навсегда изменит его жизнь. Поэтому я сыграю с ним в одну старую игру. Она поможет ему поверить, что чудеса случаются...

В центре сюжета 6-летний мальчик по имени Ильхам, потерявший родителей. Он переезжает в деревню к бабушке и дедушке, которым предстоит не только заняться воспитанием любимого внука, стать его проводниками во взрослую жизнь, но и преподнести ему страшное известие о смерти мамы и папы. Расим и Суфия решают не бросаться в омут с головой и "отправляют" мальчика в волшебное путешествие благодаря старой игре "Бери да помни", в которой для воплощения желаний требуется исключительно куриная косточка и полет фантазии.

Однако развлечение не только отвлечет Ильхама от реальности и тоске по родителям: оно изменит жизнь его бабушки, дедушки и жителей всей деревни.

Зрителю предлагается стать участником импровизированной игры и понаблюдать за приключениями главных героев, соприкосновением трагедии с любовью, чуткостью, детской наивностью и верой в светлое будущее.

Съемочная команда

Главные роли в мелодраме исполнили Рабит Батулла, Роза Хайруллина и Юнус Таиров. И если экранные дедушка и внук не являются профессиональными актерами с многолетним опытом работы за плечами, то на актрису Розу Хайруллину это описание явно не распространяется. Она известна своим участием в таких известных проектах, как "Хэппи-энд", "Инсомния", "Прощай, любимая…", "Псих", "Водоворот" и многих других.

В качестве режиссера картины выступил Байбулат Батуллин, который работал над популярными сериалами "Большая игра" и "Закон каменных джунглей".

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