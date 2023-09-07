Вышел трейлер российско-сербской комедии с Борисом Щербаковым "Тут все свои"
Вслед за тизером до зрителя добрался и полноценный трейлер (18+) российско-сербской романтической комедии "Тут все свои".
Режиссером, автором сценария и сопродюсером проекта выступил Юрий Суходольский ("Девушка в приличную семью", "Сводная сестра", "Империя").
В ролях - Татьяна Орлова и Борис Щербаков, Денис Семенихин, Ольга Калашникова, Даниэль Ковачевич, Семен Арзуманов, Джордже Маркович и Михаило Лаптошевич.
"Долгожданный отпуск. Шикарный отель в Сочи. Влюбленный жених и свадьба на горизонте - звучит, как идеальный план... Если только в соседний номер не заселится ее бывший", - гласит синопсис картины.
В кино - с 28 сентября.