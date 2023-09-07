Премьера шпионской драмы «Лихорадка»

«Лихорадка» – шпионская история об опасной эпидемии, которая вспыхивает в одной из развивающихся стран Африки. На смену сбежавшей международной врачебной миссии в страну прилетает российская бригада добровольцев, которую возглавляет врач-вирусолог, полковник медицинской службы Иван Матецкий (Евгений Воловенко). К добровольцам присоединяется местный врач-инфекционист Софи Диогу (Тереза Диуро), бывшая студентка Матецкого.

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А в Москве, в НИИ вирусологии гениальный ученый, дочь Матецкого Полина (Любовь Константинова) работает над секретным проектом, который должен ускорить производство необходимой вакцины. Но международная фармкорпорация начинает настоящую шпионскую операцию против российских вирусологов. Героям придется не только бороться за свое дело и любовь, отчаянно спасая тысячи жизней, но еще и вычислять «крота», проникшего в их ряды.

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Большой съемочный пул снимали в Кении. Российская группа провела 15 смен в африканской саванне и на улицах Найроби, где были отсняты самые масштабные и яркие сцены сериала, отражающие местный колорит. Специально для этого этапа съемок консультант-переводчик обучал российских актеров говорить на языке суахили. Около 120 жителей племени Масаи принимали участие в съемках в качестве артистов массовых сцен и даже исполняли народные песни. Съёмочная группа высоко оценила актерские способности приглашенных участников кенийских эпизодов сериала – они очень артистично и непосредственно вели себя в кадре. Национальные африканские наряды были сшиты из уникальных ярких тканей, найденных художниками по костюмам сериала в Узбекистане, и привезены в Кению из России. Во время экспедиции на африканский континент съемочную команду в составе 64 человек сопровождал шеф кенийской полиции и восемь охранников.

Съемки многосерийного фильма длились 119 смен и проходили в Москве, в Туле, в Крыму и в Кении. Во время всего съемочного процесса актеров консультировали и обучали работе в лаборатории квалифицированные специалисты-вирусологи.

Александр Касаткин, режиссер: «Сериал «Лихорадка», конечно, выдуманная история, но снята она на основе реальных событий – крупной эпидемии лихорадки Эбола в Либерии и ряде других стран Западной Африки 2014-15 годов. Эпидемия – это всегда экстремальная ситуация, сотни людей каждый день находятся на грани жизни и смерти, врачи спасают их от опасного вируса, рискуя собой… Но, несмотря ни на что, все равно остаются человеческие отношения, отношения между мужчиной и женщиной, между друзьями, между коллегами. И это все, естественно, в сериале есть. Это очень многослойная история, увлекательная, захватывающая. Душевная: часть съемок проходила в Туле, где нас очень тепло приняли. И экзотическая: мы также снимали в Кении, где были первой российской съемочной группой, работавшей в таком масштабе, с кенийскими актерами, да еще при участии местных жителей и реальных представителей одного из самых известных африканских племен Масаи. Сериал действительно будет интересно смотреть».

Любовь Константинова: «Моя героиня Полина – ученый-вирусолог. Самоотверженный, высокоинтеллектуальный, искренне преданный своему делу человек. Изначально она думает, что борется исключительно с эпидемией, но жизнь оказывается объемнее, сложнее… Это история борьбы очень многих людей за свою правду, за жизни других людей и, конечно, за любовь. В сериале поднимаются очень важные вопросы, на которые всегда интересно порассуждать: проблемы доверия, общения с близкими, проблемы отдаления и сближения между людьми разного склада ума, самоотдачи, постоянного преодоления препятствий и, безусловно, сочувствия и добросердечности».

Съемки многосерийного фильма длились 119 смен и проходили в Москве, в Туле, в Крыму и в Кении