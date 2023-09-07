Вышел трейлер комедии с Харламовым, Гузеевой и Самбурской "Теща"
На канале компании Central Partnership опубликован трейлер (18+) российской комедии "Теща". Главные роли в ленте сыграли Лариса Гузеева, Гарик Харламов, Настасья Самбурская, Александр Лыков, Марк Богатырев и Никита Тарасов.
По центру истории - Ольга Николаевна, волевая женщина, главная дома и на работе. И единственный, кто нарушает порядок в ее жизни, - зять (ни дать ни взять). Недобрый ком в ячейке общества копится-копится, и вот однажды шквал взаимных претензий становится так велик, что прямо в разгар семейного праздника ситуация категорически выходит из-под контроля…
Режиссер - Аскар Узабаев ("Пять причин не влюбиться в казаха"). Соавтором сценария выступила звезда "Женского стендапа" Сауле Юсупова.
В кино - с 30 ноября.