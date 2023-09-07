Вышел трейлер комедии с Харламовым, Гузеевой и Самбурской "Теща"

По центру истории - Ольга Николаевна, волевая женщина, главная дома и на работе. И единственный, кто нарушает порядок в ее жизни, - зять (ни дать ни взять). Недобрый ком в ячейке общества копится-копится, и вот однажды шквал взаимных претензий становится так велик, что прямо в разгар семейного праздника ситуация категорически выходит из-под контроля…