В областной столице пройдет премьера фильма, посвященного советскому и российскому детскому писателю Владиславу Крапивину. В Сети уже появился трейлер картины, которую хотят показать в особенный день.

«После просмотра трейлера главная эмоция, которая наверняка появится у зрителя – желание посмотреть фильм. Также мне хочется, чтобы люди заинтересовались жизнью Крапивина и познакомились с его творчеством», – отметил режиссер Дмитрий Колобов.

В картине расскажут о творческом пути Владислава Крапивина, противостоянии с учителями и других моментах его жизни. В Тюмени премьера пройдет 14 октября, в день рождения писателя. На следующий день фильм покажут в Екатеринбурге. Стоит отметить, что писатель родился и работал в Тюмени.

В областной столице был открыт музей имени Владислава Крапивина. Также в его честь назвали сквер.

В 2020 году Владислав Крапивин скончался в Екатеринбурге в областной больнице. В том году ему диагностировали пневмонию, а после он перенес микроинсульт.