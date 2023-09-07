Опубликован полный эротизма и экшна дублированный на русский язык отрывок из четвёртых "Неудержимых" с Джейсоном Стейтемом и Меган Фокс.

Напомним, Стейтем в новой части ностальгической франшизы станет главным действующим лицом.

Кроме сладкой парочки, в картине появятся Сильвестр Сталлоне, Дольф Лундгрен, 50 Cent, Тони Джа, Ико Уайс, Рэнди Кутюр, Джейкоб Скипио, Леви Трэн и другие. Также опубликован сет локализованных персонажных постеров.

Фильм режиссёра Скотта Во выйдет в РФ 21 сентября.