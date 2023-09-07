В России выйдет хоррор "Мегаломаньяк" в духе "Мучениц"
Опубликованы постер и трейлер (18+) жёсткого бельгийского ужастика "Мегаломаньяк. Реинкарнация" (в оригинале - просто Megalomaniac), который выйдет в РФ 21 сентября.
Обещается "экстремальный шок-хоррор" в духе "Мучениц", и трейлер действительно производит впечатление. Картина получила главный приз фестиваля FANTASIA.
Синопсис между тем довольно бесхитростный: "Спустя почти 30 лет дело жестокого маньяка возобновляется. Возможно ли, что после долгого затишья он опять взялся за старое? Или же породил новых монстров, продолживших серию кровавых убийств? Чтобы выяснить это, предстоит погрузиться в ужасающие семейные тайны".
В ролях: Элайн Шумахер, Бенжамен Рамон ("Пациент Зеро"), Хелен Моор ("Киллер поневоле"), Вим Вилларт ("Туннель"), Пьер Ниссе ("Сын", "Рай").
Режиссер и автор сценария - Карим Уэлаж.