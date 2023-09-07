Олешко сыграл неожиданную роль в фильме "Про мою маму и про меня"

В Пятигорске продолжается Осенний культурный марафон. В афише - концерты с участием звезд балета и кино, встречи с известными писателями, программы для детей, а также премьеры.

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Жители этого города одни из первых в стране увидели трагикомедию "Про мою маму и про меня", главные роли в которой сыграли популярные актеры сразу нескольких поколений - Галина Петрова, Нонна Гришаева и совсем юная Катя Гонтаренко, запомнившаяся столичным театралам по образу маленькой Людмилы Гурченко в постановке Театра Вахтангова "Люся. Признание в любви". Катя вместе с продюсером фильма Юрием Обуховым ("Нахимовцы", "Зови меня Дрозд") представляли новую ленту в Пятигорске.

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В неожиданном для критиков и зрителей амплуа в фильме появляется Александр Олешко - он играет строителя, который всю жизнь любил подругу детства, но когда та, уже став взрослой, решила ответить ему взаимностью, герой Олешко вынужден бороться с тяжелой болезнью. Как уверяют создатели фильма, актер после съемок признался, что благодаря этой роли смог "увидеть себя совсем с другой стороны".

История с первой любовью - лишь эпизод в картине, и Олешко появляется только ближе к ее финалу. В центре же сюжета - 15-летняя ученица литературного кружка, по заданию педагога она описывает истории из своей жизни и жизни мамы, а заодно маминых коллег и соседей. Весь фильм, по сути, экранизация этих историй, где встречаются люди разных профессий - от строителей до режиссеров документального кино - и разных судеб - от женщин, прошедших войну, до вернувшегося из Америки бизнесмена…

Темой и интонациями картина режиссера Дмитрия Губарева отсылает к бессмертному телефильму "По семейным обстоятельствам", там тоже несколько поколений женщин помогают друг другу обрести счастье. Немаловажная деталь - действия фильма "Про мою маму и про меня" происходят в те самые 70-е годы, когда на экраны вышла комедия Алексея Коренева.

Перекликаются эти два фильма и по истории своего рождения. "По семейным обстоятельствам", как известно, - это экранизация пьесы востребованного советского драматурга Валентина Азерникова.

"Про мою маму и про меня" также изначально написана для театра, автор пьесы - Елена Исаева.

"Однажды меня пригласили в Театр РОСТА в Царицыно, куда мне, честно признаться, совсем не хотелось ехать, но когда я доехал и посмотрел спектакль с Нонной Гришаевой в главной роли, я понял, что нашел материал для нового фильма. Это история взросления, история женщин, матерей, а значит, это касается каждого", - рассказал на пятигорской премьере ленты продюсер Юрий Обухов.

По словам продюсера, фильм должен выйти в прокат или в конце осени этого года, или накануне 8 марта, что, по мнению Обухова, было бы более уместным.

Что касается пятигорской премьеры, то она собрала полный кинозал, пришли и школьники, и родители, и пенсионеры. Все они поставили картине отметки "отлично" и "хорошо". Были, впрочем, и те, кто остался недоволен обилием киноляпов, от которых, увы, никуда не денешься, когда снимается фильм о другой эпохе. Продюсер пообещал, что к всероссийской премьере ляпы будут "подчищены".

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