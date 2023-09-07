Warner Bros. приостановила контракты с ведущими продюсерами

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Договоренности с некоторыми из них были приостановлены в начале забастовки Гильдии сценаристов США. Остальные успели поработать с проектами до начала забастовки Гильдии актёров. Проекты были на стадии постпродакшна.

После того, как производство почти полностью приостановилось, студия решила приостановить и контракты. При этом приостановка договорённостей не считается их расторжением. После конца забастовок контракты снова вступят в силу, говорят источники издания. Контракты будут продлены на срок в течение которого они не действовали.

Deadline несколько дней назад сообщал, что из-за забастовок представителей киноидустрии медиахолдинг Warner Bros. Discovery может потерять от $300 млн до $500 млн прибыли.