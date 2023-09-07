Warner Bros. приостановила контракты с ведущими продюсерами
Телевизионное подразделение Warner Bros. приостановило свои эксклюзивные контракты с ведущими продюсерами, сообщает Variety. Это коснулось Джона Уэллса, Чака Лорри, Джей Джей Абрамса, Грега Берланти, Билла Лоуренса и Минди Калинг.
Договоренности с некоторыми из них были приостановлены в начале забастовки Гильдии сценаристов США. Остальные успели поработать с проектами до начала забастовки Гильдии актёров. Проекты были на стадии постпродакшна.
После того, как производство почти полностью приостановилось, студия решила приостановить и контракты. При этом приостановка договорённостей не считается их расторжением. После конца забастовок контракты снова вступят в силу, говорят источники издания. Контракты будут продлены на срок в течение которого они не действовали.
Deadline несколько дней назад сообщал, что из-за забастовок представителей киноидустрии медиахолдинг Warner Bros. Discovery может потерять от $300 млн до $500 млн прибыли.
Члены Гильдии актёров США вышли на забастовку в середине июля, поскольку актёрам не удалось достичь желаемых условий для заключения нового трёхлетнего контракта со студиями. Профсоюз требует увеличить сумму контрактов, поскольку сейчас активно развиваются стриминговые сервисы.