Вышел трейлер "Убийства на краю света" с Эммой Коррин от создателей "ОА"
Опубликован стильный трейлер герметичного триллера "Убийство на краю света" (A Murder at the End of the World). Главную роль в многосерийном проекте сыграла Эмма Коррин ("Корона"), лауреат "Золотого глобуса".
Ее героиня, Дерби, хакер и "сыщик-любитель поколения Z", попадает по приглашению затворника-миллиардера в его удаленное заснеженное поместье в составе группы гостей. Одного из которых вскоре находят мертвым.
Дальнейшее - очередная осовремененная версия детективов Агаты Кристи.
В других ролях - Харрис Дикинсон, Клайв Оуэн, Алиси Брага, Брит Марлинг, Джоан Чэнь, другие.
Создатели - Зал Батманглидж и сама Брит Марлинг, известные по удивительному сериалу "ОА" - они режиссеры, сценаристы и сопродюсеры.
Премьера - 14 ноября на FX и Hulu.