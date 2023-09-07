7 знаменитых фильмов о любви

Пришло время подобрать волшебные фильмы для уютного и нежного вечера с любимым. От волшебной утонченности «Прогулки в облаках» до чувственной кинокартины «Любовь и другие лекарства».

© Кадр из фильма "Красотка"

Сегодня пришло время вспомнить нежные, притягательные и провокационные фильмы для просмотра с любимым человеком. Именно они сделают вечер ещё приятнее и романтичнее. А еще особого шарма вечеру добавит тот факт, что все ленты можно найти в отечественных онлайн-кинотеатрах.

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«Прогулка в облаках» (1995)

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Романтическая драма с Киану Ривзом в главной роли возвращает в прошлое. Чувства здесь разгораются быстро, но сдерживаются, оставаясь в рамках обстоятельств и запретов. Пол вернулся с войны и осознал, что его брак был слишком необдуманным – с супругой они стали чужими людьми. Случайное стечение обстоятельств дарит ему встречу с хрупкой очаровательной девушкой. Красота Виктории завораживает, с первого взгляда она кажется очень уязвимой. Пол защищает ее от хулиганов, а потом узнает о личной драме девушке. Он принимает решение поддержать ее в очень двусмысленной ситуации. В результате душевный порыв приведет к зарождению настоящей любви. Музыка фильма удостоена «Золотого глобуса».

«Интуиция» (2001)

Романтическая трагикомедия позволит испытать богатый спектр эмоций. Веселье чередуется с грустью, а любви суждено всё преодолеть. Начинается история со случайной встречи в магазине, где царит предрождественская суета: герои претендуют на одни перчатки. Джонатана и Сару моментально сближает взаимная влюбленность. Они проводят прекрасный вечер, общаются в романтичной обстановке Нью-йоркского ресторана. Однако у каждого из них есть своя пара, отношения, поэтому завязавшаяся симпатия заводит в тупик. Герои расстаются, но через семь лет вновь запутанными путями находят друг друга, чтобы уже в этот раз определиться окончательно… Фильм был признан лучшей комедией для семейного просмотра, номинировался на престижные премии.

«Завтрак у Тиффани» (1961)

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Легендарное кино, совместившее неповторимую элегантность и безупречную красоту во всём. Переезд в новую квартиру стал причиной знакомства Пола и Холли. Девушка погружена в иллюзии, мечты о богатом муже, а ее главной страстью является ювелирный магазин. Есть в ее жизни место и для любви: свое сердце Холли отдала коту. У животного нет имени. Девушка считает, что она не вправе как-то называть кота, пока не разобралась со своей жизнью. Пол и Холли сближаются, становятся друзьями, им предстоит пройти много странных перипетий вместе. Фильм стал знаковым для иконы стиля Одри Хепбёрн, исполнившей в нём главную роль. Музыка фильма и песня «Moon River» были удостоены премии «Оскар».

«Хороший год» (2006)

Легкая и увлекательная романтическая комедия от Ридли Скотта, с Расселом Кроу и Марион Котийяр в главных ролях. Центром событий становится красивейшее поместье в Провансе, в котором главный герой провел детство. Воспоминания переносят его в прошлое, а в результате позволяют по-новому взглянуть на жизнь в настоящем. Невидимый поединок разворачивается между Провансом и Лондоном, между практичностью и чувствами. Макс – биржевой игрок, весьма циничный и расчетливый. А Фанни воплощает красоту, естественность, умение жить в гармонии с собой. Постепенно тепло картин из памяти, любовь к девушке подталкивают Макса к неожиданным трансформациям. Внутренние перемены начнут влиять на реальность самым невероятным для героя образом.

«Красотка» (1990)

Кинокартина давно стала своеобразным эталоном, завоевав невероятную популярность во всём мире. Не все критики были благосклонны, но кассовые сборы вынесли однозначный вердикт: они оказались беспрецедентно высокими. Джулия Робертс получила за главную роль «Золотой глобус».Здесь пересекаются пути влиятельного бизнесмена Эдварда и соблазнительной Вивиан. Герои кажутся диаметрально противоположными, но девушка неожиданно раскрывается с другой стороны. Она способна полюбить, обладает цепким и гибким умом. Эдвард, внезапно для самого себя, выходит за рамки расчетливого цинизма и проявляет человечность. Комедийная мелодрама балансирует на грани острых переживаний, веселья и эйфории. Сюжет называли «современной историей Золушки», саундтрек получил восторженные отклики, особого внимания заслуживают роскошные костюмы и украшения.

«Предложение» (2009)

Романтическая комедия с рекордными кассовыми сборами: фильм увлекает сюжетом, блестящей игрой актеров и неожиданной развязкой. Главные роли исполнили Сандра Баллок и Райан Рейнольдс. Волевая, весьма деспотичная Маргарет известна не только своим профессионализмом, но и высокомерием. Она является редактором в издательстве, отдает своему руководящему посту все силы. Но у ответственной героини случается досадная ошибка: она просрочила визу, а теперь перед ней встает реальная угроза депортации из страны. Прощай карьера. Ум Маргарет работает молниеносно и нестандартно. Ей приходит идея фиктивного брака, после чего она буквально ставит своего старательного подчиненного перед фактом. Вынужденные формальные отношения развиваются непредсказуемо для обоих героев. Оказывается, что Эндрю из влиятельной семьи, образован, очень великодушен. И в критический момент он не выдает афёру Маргарет. Героиня, в свою очередь, уже иначе начинает смотреть на своего подчиненного и будущего «мужа»…

«Любовь и другие лекарства» (2010)

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