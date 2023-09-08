Берлинский кинофестиваль снова сотрясают перемены

На Берлинском международном кинофестивале снова крутые перемены. Не успел Берлинале оправиться от плодов многолетнего руководства шоумена Дитера Косслика и последующих катаклизмов в виде пандемии COVID-19, как пришло сообщение о новой смене его директората.

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Как известно, последние пять лет во главе фестиваля стоял дуумвират - художественный руководитель Карло Шатриан и исполнительный директор Мариетт Риссенбек. Фестиваль стал более деловым, у него появилась ясная художественная программа. Но теперь объявлено, что контракты с руководителями Берлинале продлены не будут, и что возвращается прежняя система одного директора.

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Против этого решения выступили многие кинематографисты мира, среди них Мартин Скорсезе, Клэр Дени, Бертран Бонелло, М. Найт Шьямалан, Рюсукэ Хамагути, Маргарет фон Тротта - более 400 ведущих деятелей киноиндустрии уже подписали открытое письмо, опубликованное журналом Variety, число подписей растет.

Сам Карло Шатриан был уверен, что останется на своем посту и после 2024 года и неожиданная весть его крайне удивила. Он рассказал в интервью Variety, что в марте у него была встреча с министром Клаудией Рот, на которой они договорились продлить контракт.

"Осталось определиться со структурой руководства, - говорил Шатриан. - Я всегда утверждал, что меня устраивают и другие формы управления, лишь бы сохранялась моя свобода в составлении программы".

В открытом письме решение министра называют

"вредным, непрофессиональным и аморальным. Карло Шатриан и его команда выбрали открытый и художественно полезный кураторский путь, показывая новые направления в мировом кино, бросая вызов стереотипам и соединяя разные направления кинопроизводства.