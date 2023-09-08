Индия будет снимать совместно с Россией кино на Дальнем Востоке
Дальний Восток станет площадкой для съемок российско-индийского кино. Об этом рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в интервью РБК.
Он отметил, что вектор более тесного и интенсивного взаимодействия с азиатскими странами существовал и раньше. Но сегодня отношения выходят на новый виток, и не только в сфере экономики.
«Для примера, в Креативной неделе во Владивостоке участвовал один из ведущих индийских кинопродюсеров. Болливуд пришел на Дальний Восток. Мы с Приморья свозили его в Якутию и на Камчатку. В результате он выбрал площадки в Приморье и в Якутии уже для съемок российско-индийского кино. А это рынок на 1,5 миллиарда человек. Следует ценить подобные культурные связи», - сказал Чекунков.
Огромная пробка образовалась на трассе недалеко от Хилка