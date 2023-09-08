Психологический триллер «Кошки-мышки» выйдет 26 октября

Психологический триллер «Кошки-мышки» выйдет в прокат 26 октября
В этом году, 26 октября, кинокомпания «Вольга» представит в российском кинопрокате психологический триллер «Кошки-мышки» (16+). Мировая премьера кинокартины уже состоялась на кинофестивале Sundance.
Фильм снят по рассказу Кристен Рупеньян, опубликованном в The New Yorker в 2017 году. Он стал самым читаемым в издании за все время.
Главных героев в фильме исполнили Эмилия Джонс и Николас Браун («Наследники»). Также в съемках участвовали Изабелла Росселлини, Хоуп Дэвис, Джеральдин Вишванатан и другие. Место режиссера заняла Сюзанна Фогель.
События разворачиваются вокруг застенчивой студентки Марго, которая всё свободное время проводит на учёбе или на рутинной работе в арт-кинотеатре. Невинный флирт с постоянным посетителем Робертом перетекает во взаимную симпатию и бесконечные остроумные переписки.
Вот только каждая их встреча оборачивается настоящей катастрофой. Главная героиня начинает всё больше сомневаться, кто же на самом деле Роберт — странный, однако добрый парень, или же скрывающий истинные намерения маньяк. Закончив их отношения, Марго понимает, что игра в кошки-мышки только началась и теперь может привести к неожиданным последствиям.