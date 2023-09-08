Психологический триллер «Кошки-мышки» выйдет 26 октября

В этом году, 26 октября, кинокомпания «Вольга» представит в российском кинопрокате психологический триллер «Кошки-мышки» (16+). Мировая премьера кинокартины уже состоялась на кинофестивале Sundance.

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Фильм снят по рассказу Кристен Рупеньян, опубликованном в The New Yorker в 2017 году. Он стал самым читаемым в издании за все время.

События разворачиваются вокруг застенчивой студентки Марго, которая всё свободное время проводит на учёбе или на рутинной работе в арт-кинотеатре. Невинный флирт с постоянным посетителем Робертом перетекает во взаимную симпатию и бесконечные остроумные переписки.