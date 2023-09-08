Опубликованы свежие кадры «Пилы 10»

Издание IGN опубликовало три эксклюзивных кадра фильма «Пила 10». На них можно увидеть Тобина Белла в образе Джона Крамера , Шони Смит в роли Аманды Янг и жуткую куклу Билли.

Сюжет «Пилы 10» развернётся между первой и второй частями франшизы. Лента расскажет о том, как смертельно больной Джон Крамер едет в Мексику, чтобы получить рискованное экспериментальное лечение от рака. Однако выясняется, что никакого лечения нет. Узнав правду, Крамер берётся наказывать обманщиков.