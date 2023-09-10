В сети кинотеатров Mori Cinema Москвы и Подмосковья покажут фильм «Барби»

16 сентября в Москве запланирован прокат широко обсуждаемого, ставшего самым кассовым в мире фильма «Барби» режиссера Греты Гервиг. Продажа билетов на первые сеансы картины открыта на сайте сети кинотеатров Mori Cinema.

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Билет в обычный кинозал в МФК «Кунцево Плаза» стоит 600 рублей, просмотр в VIP-зале - 2000 рублей. Картина «Барби» появится в прокате других кинотеатров названой сети: в Мытищах, Красногорске, Пушкино.

«Барби» - первый художественный фильм, где эксплуатируется игрушечный образ с одноименным названием от компании Mattel. В главных ролях - Барби и Кена – актеры Марго Робби и Райан Гослинг.