Главную роль в «Кинокритике» Тарантино сыграет Пол Уолтер Хаузер

По информации инсайдера Даниэля Рихтмана, на главную роль в фильме Квентина Тарантино «Кинокритик» рассматривается актёр и комик Пол Уолтер Хаузер.

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Пол Уолтер Хаузер наиболее известен по фильмам «Тоня против всех», «Что случилось с Вирджинией?» и сериалу «Королевство».

Сюжет «Кинокритика» развернётся в 1977 году и будет крутиться вокруг кинокритика, который пишет для порножурнала. Съёмки планировалось начать этой осенью, но забастовка нарушила планы Тарантино. Вероятно, производство стартует сразу после окончания всех бунтов.