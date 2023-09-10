Какие фильмы Гая Ричи посмотреть в его день рожденья

Виртуозу черного британского юмора и каноничных сцен с перестрелками Гаю Ричи исполняется 55 лет. Генеалогическое древо режиссера едва ли уступает его яркой фильмографии. Кровная связь с королевской британской семьей и детство в дворянском поместье не смогли усмирить его буйный характер. Карты, деньги и пять отличных фильмов в сегодняшней подборке.

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Большой куш (2000)

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Культовый фильм не перестал быть современным спустя 23 года после премьеры. Криминальная комедия с бюджетом в 10 млн долларов собрала в прокате в восемь раз больше и сразу разошлась на цитаты.

Многолинейный сюжет крутится вокруг кражи 86-каратного бриллианта. На фоне атмосферно запущенного Лондона камнем интересуются разномастные аферисты и русские бандиты.

Любопытно, что в фильме нет ни одной главной роли. Однако все сюжетные линии сочетаются воедино, как грани того самого вожделенного алмаза. Монтажные приемы, использованные в этом фильме, и по сей день разбирают на занятиях в лучших киношколах мира.

Рок-н-ролльщик (2008)

Этот боевик можно пересматривать бесконечно, каждый раз находя новые смыслы в связке сюжетных линий. Главный герой - харизматичный английский бандит, хозяин Лондона по имени Ленни. И жить бы ему счастливо, но в игру вступает русская мафия. Зрителю интересно будет увидеть образ отечественного бандита без очевидных перегибов и клише.

Этот фильм вместил в себя всё, что мы привыкли ждать от работ Гая Ричи. Гангстеры всех мастей, тонны оружия и сцены насилия, от которых мурашки по коже. Это последняя картина режиссера, снятая в жестком стиле развязного боевика.

Шерлок Холмс (2009)

Особенно Гаю Ричи удаются образы уроженцев Туманного Альбиона. Сказать что-то новое про знаменитого сыщика было делом непростым. Популярное произведение Конан Дойля было экранизировано порядка 200 раз.

Режиссеру удалось превратить степенный английский детектив в динамичный криминальный боевик с яркими шутками. Дуэт Роберта Дауни-мл. и Джуда Лоу, неразлучных Холмса и Ватсона, попадает в самое сердце. Великосветские рауты сменяются в кадре пугающими лондонскими задворками, а содержательные диалоги переходят в головокружительные перестрелки. Детективные головоломки приправлены мистицизмом и точно не дадут оторваться от экрана.

Переводчик (2023)

Здесь Гай Ричи решил поговорить без капли юмора о действительно тяжелой теме - о войне США в Афганистане. Джейк Джилленхол создал на экране образ американского сержанта, для которого справедливость важнее правил. Это история о крепкой дружбе двух мужчин, которые при иных обстоятельствах могли бы стать врагами.

От привычной смешливости Гая Ричи не осталось и следа. Авторский стиль заметен в идеально поставленных перестрелках и неизменных монтажных приемах. Фильм обличает лицемерные обещания американских властей и показывает неприглядные стороны войны. "Переводчика" все чаще называют лучшим фильмов режиссера.

Алладин (2019)

Это единственный фильм в подборке, который можно показать детям. Есть ощущение, что подросшие отпрыски Гая Ричи стали интересоваться его работой, и пришлось срочно снимать что-то новенькое.

Ремейк одноименного полнометражного мультфильма Disney 1992 года ждали с нетерпением. Тем более что режиссером фильма об уличном восточном мальчишке стал специалист по английским бандитам. Ричи решил не отходить от канонов и наполнить фильм музыкальными и хореографическими вставками.