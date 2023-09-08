Фильм "Я делаю шаг" вышел в российский прокат

«Фильм «Я делаю шаг» очень важная для меня история. Главный герой Саша Макаров, считает, что он не такой, как все. И в фильме мы видим его непростой и длинный путь к принятию себя, пониманию того, что дислексия — не недуг, а его уникальная особенность», — рассказал Сергей Новосад.