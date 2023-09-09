«Она была очень жесткой». В прокате «Голда. Судный день»

В российский прокат вышла историческая драма «Голда. Судный день» израильского режиссера Гая Наттива, воспитанника «Кампуса талантов» Берлинского кинофестиваля и лауреата премии «Оскар» за фильм о раскаявшемся скинхеде «Кожа».

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Его новая лента посвящена одной из самых противоречивых политических фигур второй половины XX века — израильской Железной леди Голде Меир, заставшей на посту премьер-министра войну Судного дня 1973-го, самый тяжелый вооруженный конфликт в истории молодой страны. Наттив рассказал «Ленте.ру» об исторических персонах, которых перенес на экран, а также о том, почему его фильм непременно стоит увидеть.

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«Лента.ру»: Расскажите, о чем ваша новая картина?

Гай Наттив: Фильм рассказывает о десяти днях войны Судного дня в 1973 году, когда израильский премьер-министр Голда Меир должна была принять одни из самых важных решений в ее жизни. Это анализ того, что она переживала умственно, физически, и как она командовала самой тяжелой войной в истории Израиля.

Что привлекло вас в этой истории?

Я израильтянин, родился в Израиле в 1973 году, в год войны Судного дня. Моя мать носила меня в убежище, пока отец был на войне. Я вырос на историях об этой войне. В Израиле есть одна очень известная песня — Choref Shiv’im Veshalosh (иврит, «Зима 73 года»), в которой говорится, что, когда мы вырастем, больше не будет никаких войн, потому что война Судного дня должна была покончить со всеми войнами в Израиле.

Я рос с мыслью, что мы были сильнее, влиятельнее и что мы победили. Голда Меир была героиней. Однако уже во взрослом возрасте я узнал, что все не совсем так

Это была ужасная война, мы потеряли почти 3000 солдат. Это был наш провал по многим показателям. Поэтому для меня Голда Меир — завораживающий персонаж, очень сложный. Если не считать телефильм в 80-х годах, никто так глубоко не рассматривал ее личность.

Кем была реальная Голда Меир?

Она была очень жесткой. Голду часто называют израильской Маргарет Тэтчер. Она была очень умной, очень находчивой и многое знала о мире. Она была великим политиком, знала, как управляться с американцами. Она знала, как найти помощь вне Израиля. Еще Голда была очень принципиальной, и эти принципы были непоколебимы. Она многим не доверяла, особенно арабским лидерам, она не хотела видеть более широкую картину Ближнего Востока. Голда знала, как обходиться с людьми, и никогда не теряла спокойствия, однако ее неуступчивость привела к тяжелым последствиям. Она не понимала, как достичь мира без войны и террора. В фильме рассказывается, что во время войны у нее был рак, о котором никто не знал, и ее тайно возили на лечение в клинику.

То есть она была довольно противоречивой фигурой.

Ее имя навсегда будет связано с провалом войны Судного дня. Голда была не тем человеком, не в том месте, не в то время. Она не хотела становиться премьер-министром, но ей пришлось, потому что никто больше не хотел брать ответственность. Ее вынудили стать премьер-министром, а потом заставили разбираться со всем этим хаосом. Израильтяне неоднозначно воспринимают ее личность. Если спросить за пределами Израиля, неизраильские евреи представляют себе более романтичную версию Голды, которая молодой женщиной приехала из Милуоки в Израиль, полная идей сионизма, в надежде помочь стране. Она была Железной леди Израиля, и, как и в случае с Маргарет Тэтчер, кто-то ее любит, а кто-то ненавидит.

В какой точке находится Голда в начале фильма?

Начало фильма — это конец ее жизни. Это ее последние дни — ее ждет комиссия Аграната, которая должна разобраться, что пошло не так во время войны. Голда знает, что ее дни сочтены, она выходит к людям, понимая, что провалилась, она больна, но никто об этом не знает. Она берет вину на себя, что показывает ее человеком порядочным.

Она из тех лидеров, кто не боится сказать: «Это я виноват, вините меня»

Почему Хелен Миррен оказалась идеальным воплощением Голды на экране?

Многие спрашивают меня, каково было работать с Хелен. Я всегда отвечаю, что теперь даже не знаю, как буду работать с другими актерами, потому что она была идеальна во всех смыслах. Когда я присоединился к проекту, Хелен уже согласилась на роль. В разгар пандемии мы поговорили по Zoom, и она спросила меня, почему, по моему мнению, она должна играть Голду. Я ответил: «У вас есть душа, у вас есть ум, и у вас есть ощущение Голды. Для меня, как еврея и израильтянина, неважно, что вы не еврейка — вы одна из лучших актрис нашего времени, и для меня вы Голда». Когда я увидел ее в первый день съемок на площадке в полном гриме, это был шок. У меня буквально челюсть упала — это живая Голда! Она передала каждый нюанс, каждое движение. Я благодарен возможности поработать с легендой.

А как насчет ее физической трансформации в Голду?

В первый день, когда я увидел Хелен в образе Голды, в Лондоне шел дождь. Мы проводили пробы, и она вышла из трейлера, я видел только ее спину. На ней был парик и одежда Голды, я шел позади. Когда она обернулась, я был потрясен: передо мной как будто оказалась сама Голда, вживую. Карен Хартли, наш визажист, проделала удивительную работу вместе со своей командой. Она создала все эти неуловимые мелочи в лице, в руках, все эти нюансы — чтобы Хелен стала Голдой. Хелен не хотела использовать слишком много протезного макияжа, ей хотелось, чтобы мы видели внутренний мир Голды. Вот почему мы оставили ее глаза. Мы опробовали протезный макияж на шее и на лице, это заняло немало времени, зато когда мы закончили, все увидели результат. Карен проделала блестящую работу. Хелен приходила к ней каждый день в 4 утра, а потом уходил еще час на то, чтобы снять весь этот грим.

Признаюсь, я боялся, что у нас не получится создать идеальную Голду, но когда я увидел Хелен, я смог забыть все свои тревоги и сосредоточиться на других вещах

В фильме Генри Киссинджера играет Лив Шрайбер. Какова была роль Киссинджера во время войны и кем он был для Голды?

Генри Киссинджер — американский еврей, который занимал должность государственного секретаря США во время войны Судного дня. У них с Голдой сложились интересные отношения. Киссинджер был человеком Никсона, и мы сейчас говорим про 1973 год, когда у Белого дома была масса проблем. Он летает по всему миру, и для всех он чужой. А потом он приезжает в Израиль, и Голда для него — почти как бабушка. Она понимает его как никто другой, разговаривает с ним как с другом, кормит его супом и принимает у себя дома. Ни в одной другой стране с ним такого не было, и, возможно, именно это его смягчило. Голда умна, опытна, и она наполовину американка, поэтому она знает, как общаться с американцами. Голда всегда добивается от Киссинджера того, чего хочет, в данном случае поставки самолетов.

Прекрасный персонаж в фильме — Лу Кадар, сыгранная Камиль Коттен. Кем она была для Голды?

Она была лучшей подругой Голды, самым близким ей человеком. Она знала все ее секреты, включая болезнь. Она сопровождала ее на лечение, приносила еду, сигареты, они играли в шахматы, и когда Голда скучала, она звонила Лу, она была всем для нее. После того как Голда потеряла мужа, Лу к концу жизни стала для нее почти родной.

Что, как вы ожидаете, зрители вынесут для себя из вашей картины?

«Голда» — это фильм о войне, но без войны. Это война пожилой женщины и последние дни ее жизни. Она пытается выжить в той борьбе, которую ведет со своей болезнью, с раком, который пожирает ее изнутри, и в то же время ее страна страдает от неожиданного нападения. Она теряет себя, теряет свою страну, но пытается найти хотя бы немного надежды. Я хочу, чтобы зрители почувствовали эту женщину и поняли, через что ей приходится пройти. Ее борьбу, ее внутреннюю борьбу, поскольку 1973 год был переломной точкой в истории Израиля.