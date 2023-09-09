На Венецианском кинофестивале показали фильмы о киллерах

Кинофестивали отражают не только состояние кино. Они так или иначе отражают умонастроения в обществе. И если за одиннадцать фестивальных дней по экранам прошли сразу несколько картин о наемных киллерах - поневоле задумаешься: с чего вдруг?

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Сначала явился совестливый наемный убийца в фильме Дэвида Финчера "Киллер". Потом тема наемного убийства оказалась ведущей в новой картине "Великая ирония" Вуди Аллена. И, наконец, бурю аплодисментов сорвал герой фильма Ричарда Линклейтера "Хитмен".

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Картина во многом основана на реальной судьбе - толчком к созданию сценария была публикация в одной из техасских газет о скромном профессоре колледжа Гэри Джонсоне, который подрабатывал тайным полицейским-информатором и выдавал себя за киллера, чтобы поймать и арестовать людей, пытающихся его нанять. В фильме герой сохранил реальное имя Гэри и читает студентам лекции об относительности такого понятия, как "я". А за пределами аудитории он крутой Рон, провокатор из полицейского управления, "подсадная утка", заманивающая потенциальных преступников в ловушку. Но однажды программа дает сбой: он влюбляется одну из "клиенток" - в женщину, желающую с помощью киллера избавиться от своего мужа. Его "я" меняется: теперь он жертва коварного случая, превращающего охотника за криминалом в преступника.

Героя играет ГленПауэлл ("Миссия в Майами", "Плохие ребята"), он же соавтор сценария и сопродюсер картины. Его "магнетическое обаяние" отмечает VanityFair. "Едва ли не после каждой его фразы, произнесенной с безупречным апломбом, венецианская публика взрывалась аплодисментами", - пишет лондонская "Таймс".

"Его игра подобна трюкам умелого фокусника, - восхищается автор Variety. - Высокий и стройный, с копной медово-каштановых волос, его герой обладает необычной харизмой, в нем есть что-то и от Гая Пирса, и от Райана Гослинга, с его глуповатой ухмылкой, излучающей чистейшую искренность…Фильм полон восхитительных моментов".

Из развлекательного сюжета для типового боевика Линклейтер делает весьма изысканный арт-фильм: "Эта картина похожа на шпионский фарс, снятый специалистом по психологии", - замечает The Guardian.

Жемчужиной фестиваля и одним из лучших фильмов 2023 года называет "Хитмена" Awards Watch. Новинку от пятикратного оскаровского номинанта Линклейтера считают верным претендентом на Академические премии.