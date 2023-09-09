На Венецианском кинофестивале показали фильмы о киллерах

На Венецианском кинофестивале показали несколько фильмов о наемных киллерах
Кинофестивали отражают не только состояние кино. Они так или иначе отражают умонастроения в обществе. И если за одиннадцать фестивальных дней по экранам прошли сразу несколько картин о наемных киллерах - поневоле задумаешься: с чего вдруг?
Сначала явился совестливый наемный убийца в фильме Дэвида Финчера "Киллер". Потом тема наемного убийства оказалась ведущей в новой картине "Великая ирония" Вуди Аллена. И, наконец, бурю аплодисментов сорвал герой фильма Ричарда Линклейтера "Хитмен".
Картина во многом основана на реальной судьбе - толчком к созданию сценария была публикация в одной из техасских газет о скромном профессоре колледжа Гэри Джонсоне, который подрабатывал тайным полицейским-информатором и выдавал себя за киллера, чтобы поймать и арестовать людей, пытающихся его нанять. В фильме герой сохранил реальное имя Гэри и читает студентам лекции об относительности такого понятия, как "я". А за пределами аудитории он крутой Рон, провокатор из полицейского управления, "подсадная утка", заманивающая потенциальных преступников в ловушку. Но однажды программа дает сбой: он влюбляется одну из "клиенток" - в женщину, желающую с помощью киллера избавиться от своего мужа. Его "я" меняется: теперь он жертва коварного случая, превращающего охотника за криминалом в преступника.
Героя играет ГленПауэлл ("Миссия в Майами", "Плохие ребята"), он же соавтор сценария и сопродюсер картины. Его "магнетическое обаяние" отмечает VanityFair. "Едва ли не после каждой его фразы, произнесенной с безупречным апломбом, венецианская публика взрывалась аплодисментами", - пишет лондонская "Таймс".
"Его игра подобна трюкам умелого фокусника, - восхищается автор Variety. - Высокий и стройный, с копной медово-каштановых волос, его герой обладает необычной харизмой, в нем есть что-то и от Гая Пирса, и от Райана Гослинга, с его глуповатой ухмылкой, излучающей чистейшую искренность…Фильм полон восхитительных моментов".
Из развлекательного сюжета для типового боевика Линклейтер делает весьма изысканный арт-фильм: "Эта картина похожа на шпионский фарс, снятый специалистом по психологии", - замечает The Guardian.
Жемчужиной фестиваля и одним из лучших фильмов 2023 года называет "Хитмена" Awards Watch. Новинку от пятикратного оскаровского номинанта Линклейтера считают верным претендентом на Академические премии.
На сайте "Кинопоиск" фильм значится под названием "Наемный убийца".