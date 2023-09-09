Стала известна роль Наташи Королевой в фильме, снимавшемся в Касимове

«Да, кино надо любить, потому что съёмки в фильмах – это адский ад <…> 12 часов смены. А если ещё и здоровье подводит. Вот как? Актёры, киноактёры, респект вам и уважуха», - сказала Королёва в видео на фоне улицы в Касимове.