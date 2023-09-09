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Стала известна роль Наташи Королевой в фильме, снимавшемся в Касимове

По сюжету, девушка Катя живёт в небольшом городке. Она не может уехать из него – оказывается в нём снова и снова. По сценарию, в город с концертом приезжает Наташа Королева.

Стала известна роль Наташи Королевой в фильме, снимавшемся в Касимове
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«Да, кино надо любить, потому что съёмки в фильмах – это адский ад <…> 12 часов смены. А если ещё и здоровье подводит. Вот как? Актёры, киноактёры, респект вам и уважуха», - сказала Королёва в видео на фоне улицы в Касимове.

В ролях также снялись Анастасия Талызина, Ирина Пегова, Раиса Рязанова.