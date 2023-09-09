Вышел трейлер новых "Детей шпионов" Роберта Родригеса
Опубликован трейлер очередной части фантастической приключенческой франшизы "Дети шпионов". Лента носит подзаголовок "Армагеддон".
Режиссер и соавтор сценария - Роберт Родригес. Он же - в одной из ролей. Spy Kids - предприятие, как и раньше, семейное: над ним работают родные Роберта, друзья и просто земляки.
Главная звезда - Закари Ливай в роли папы-шпиона. Маму-шпиона сыграла Джина Родригес из уморительнейшей пародии на латиноамериканские теленовеллы "Девственница". Злодей - Билли Магнуссен.
Завязка прежняя: новая семья спасает мир от монстров и сверхсупостата - тут все стабильно.
Релиз на стриминге - 22 сентября.
Первые "Детишпионов" вышли еще в 2001-м году, сумев при очень скромном бюджете неплохо поднять кассу.