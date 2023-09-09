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Вышел трейлер новых "Детей шпионов" Роберта Родригеса

Опубликован трейлер очередной части фантастической приключенческой франшизы "Дети шпионов". Лента носит подзаголовок "Армагеддон".

Вышел трейлер новых "Детей шпионов"
© 0Российская Газета

Режиссер и соавтор сценария - Роберт Родригес. Он же - в одной из ролей. Spy Kids - предприятие, как и раньше, семейное: над ним работают родные Роберта, друзья и просто земляки.

Главная звезда - Закари Ливай в роли папы-шпиона. Маму-шпиона сыграла Джина Родригес из уморительнейшей пародии на латиноамериканские теленовеллы "Девственница". Злодей - Билли Магнуссен.

Завязка прежняя: новая семья спасает мир от монстров и сверхсупостата - тут все стабильно.

Релиз на стриминге - 22 сентября.

Первые "Детишпионов" вышли еще в 2001-м году, сумев при очень скромном бюджете неплохо поднять кассу.