Вышел трейлер экранизации Стругацких

В Сети представлен первый трейлер давно задуманной и разрабатывавшейся адаптации "Попытки к бегству" Стругацких.

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Escape Attempt - среднеметражный польско-американский проект, его тайминг - менее часа. При этом авторы не исключают, что фильм может стать и пилотом сериала - в случае, если им заинтересуются телеканалы или стриминговые сервисы.

Премьера состоится в октябре на профильном МКФ в Испании, в Ситжесе.

По сюжету солдат, сбежавший из концлагеря времен Второй мировой войны, оказывается на неизвестной планете в будущем, где обнаруживает замороженный ГУЛАГ, контролируемый жестокой инопланетной расой.

Режиссеры и сценаристы - Дэн Шапиро и Алекс Топаллер (американо-российский проект "1976", американо-аргентинская "Волчица"). В ролях - Петр Витковски, а так же Анна Барнетт и Анджей Хыра, известные по экранизациям книг Анджея Сапковского.