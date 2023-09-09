Фестиваль "Владивостокские сезоны" завершился на Восточном экономическом форуме

В этом году музыкальную программу Восточного экономического форума посвятили Году педагога и наставника. А в фестивале, состоявшемся на главной площади Владивостока, участвовали звезды классической музыки, фолка, рока и современного русского романса. Приехали и зарубежные гости.

© Певица Амария выступила во Владивостоке. / Фото предоставлено организаторами

Среди тех, кто выходил на сцену, были Тихоокеанский симфонический оркестр Приморской краевой филармонии под управлением Дмитрия Банаева, Оркестр под управлением дирижера Петра Дранги, попутно являющегося одним из самых успешных аккордеонистов-виртуозов России. И певица Амария, исполняющая фолк, рок, классику современного романса, а в апреле спевшая в Государственном Кремлевском дворце песни Владимира Высоцкого в одной программе с Александром Домогаровым.

Во Владивостоке Амария, впрочем, предпочла представить лирические песни из своей новой программы "Воины света",подготовленной вместе с Образцово-показательным оркестром национальной гвардии России и посвященной русскому воинству.

Приехали и молодые классические музыканты из Китая. Спели солисты Приморской филармонии Елена Брыкина и Дмитрий Толстых. Смущались, робели, но очень искренне и душевно выступили детские хоры и ансамбли Владивостока. И, конечно, было много хитов.

Амария спела и "Это и есть жизнь", и "Реку жизни". А Петр Дранга с оркестром - моментально узнанные зрителями композиции из киноклассики - "Мой ласковый и нежный зверь" Евгения Доги и "Вальс" Георгия Свиридова из кинофильма "Метель", по одноименной повести Александра Сергеевича Пушкина.