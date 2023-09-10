Гран-при Казанского фестиваля мусульманского кино получил фильм из Ирана

Фестиваль проходил в Москве с 3 по 10 сентября, жюри возглавил актер театра и кино, продюсер, теле- и радиоведущий Леонид Ярмольник. "Сначала я удивился, что анимационный фильм [участвовал] в основном полнометражном конкурсе. Но все, про что все остальные фильмы так или иначе, в этом фильме есть: и проблемы поколений, и проблемы невероятного года, невероятной радости, наших детей, наших внуков. Это невероятный мультфильм. Я думаю, что это кино можно снять еще раз для того, чтобы сыграли живые артисты", - сказал Ярмольник, который вручил награды вместе с членами жюри - актрисой Викторией Исаковой и киноведом Зарой Абдуллаевой.