Почему герои Гая Ричи напоминают нам Сталина, а сюжеты его фильмов — СССР

Почти любой мужчина от 25 до 50 лет знает, что тяжесть — это надежно, а Лондон — это там, где рыба, чипсы, чай, паршивая еда, отвратная погода и Мэри Поппинс. В день рождения Гая Ричи разбираемся в том, почему же он так популярен в России.

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Авторские кино Гая Ричи и правда пользуются народной любовью. Да и его "студийные" ленты тоже у нас в почете. «Агенты А. Н. К. Л», «Меч Короля Артура» и «Аладдин» как минимум помнят, а нестандартное видение Шерлока Холмса кто-то всерьез считает лучшим — и этот тезис заслуживает не смеха, а дискуссии.

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Но куда более интересны большинству все-таки легендарные «Большой куш» в сочетании с фильмом «Карты, деньги, два ствола» или «Джентльменами» — кому что больше нравится. И тут крайне важно, что эти фильмы Ричи придумал сам. И сам написал для них сценарии.

Комедия положений в обстановке криминального мира

Фильмы Ричи понятны для человека из любой страны мира. Комедия положений переносится на другой язык легче всего. Она не предполагает игры слов или сложных запутанных смыслов, которые будет сложно (а то и невозможно) перевести без потерь.

Ричи делает универсальный продукт. Настолько универсальный, что даже криминал, вокруг которого закручивается сюжет, не имеет характерной специфики. Торговля краденым, шулерство, подставные подпольные бои, наркотики — все это знакомо и нам.

Сам криминалитет при этом богат на эмоции. А в «правильном переводе» еще и на формулировки не беден. Человек, хотя бы единожды посмотревший «Большой куш», легко вспомнит оттуда какое-нибудь эмоциональное восклицание. Причем наверняка ставшее расхожей фразой.

И все эти микрофакторы — тема криминала, богатые эмоции и до сих пор живые афоризмы — упали в крайне благодатную почву российской культуры, где до сих пор обожают «Бригаду» и «Брата». Где так любят использовать в повседневной жизни цитаты из произведений — причем любят настолько, что незнание какой-нибудь фразы считают за плохое воспитание и бескультурье.

В общем, Гая Ричи у нас полюбили настолько, что некоторые даже удивлялись, что он не русский.

Интуитивно понятная нам философия

Фильмы Гая Ричи нам нравятся еще и потому, что он терпеть не может тех персонажей, кто занимает свое место «незаслуженно» и стопорит социальную динамику. Над ними он издевается в каждом своем авторском фильме.

В «Карты, деньги, два ствола» грабители неумело пытают двух стариков, доживающих век в полном антиквариата доме. В «Большом куше» опаснейшего бандита, вызывающего дрожь у всякого, обводят вокруг пальца и убивают ирландские «тревелерры», которых ошибочно знают как цыган.

В «Рок-н-рольщике» аналогичного персонажа показательно хоронят, сбрасывая с «трона».

В «Джентльменах» Ричи возвращается к издевательствам над аристократами — теперь они выпрашивают денег на починку крыши поместья у наркобарона. А главный герой фильма утверждает себя, уничтожая тех, кто занимает его «заслуженное» место.

История нашей страны во многом похожа на фильмы Ричи.

Вожди СССР раз за разом возвышались внутри Политбюро и тут же находили «предателей». А дальше, теряя власть, они быстро превращались в «плохишей». Такой участи не избежал даже Сталин, умерший своей смертью: после неё Хрущев проводил масштабный разгром «культа личности».

С крахом Союза такая практика не закончилась: в 1993-м другой глава страны обстрелял Белый дом — и умудрился обойтись без последствий. «Кто прав, тот и сильнее». И жители России это прекрасно знают. Потому и понимают героев Гая Ричи.