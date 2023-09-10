Кинокомпания Вольга представит фильм «После. Навсегда» 14 сентября

Кинокомпания Вольга выпустит фильм «После. Навсегда» (18+) 14 сентября текущего года. Это станет последней главой одной из самых коммерчески успешных независимых кинофраншиз, поставленной по бестселлерам Анны Тодд.

© FBM

В съемках участвовали Хиро Файнс-Тиффин, Джозефина Лэнгфорд, Луиза Ломбард, Стивен Мойер, Джессика Веббер, Кора Кирк и другие. Режиссером выступила Кастилл Лэндон.

Бестселлер об отношениях с Тессой принес Хардину деньги и успех, но оставил с разбитым сердцем. Он пытается исправить ошибки давнего прошлого и отправляется из Лондона в знойный Лиссабон, однако попадает в новый водоворот страстей.

Судьба дарит Хардину и Тессе шанс на счастливый финал, но лишь от них зависит, какой станет последняя глава их истории любви.

Напомним, что первая книга писательницы Анны Тодд из серии «После» стала хитом на социальной литературной платформе Wattpad. Она написала пять книг серии, которые на портале Wattpad прочитали миллионы раз.