Последний фильм погибшего актера Сэндса покажут в РФ

Последний фильм погибшего актера Джулиана Сэндса "Проклятие дудочника" покажут в РФ
Американский фильм ужасов "Проклятие дудочника" (The Piper) официально покажут в России. Премьера проекта в нашей стране анонсирована на 12 октября. Информация об этом появилась на странице фильма на агрегаторе "Кинопоиск".
Трагично, но The Piper является последней на сегодня законченной работой в фильмографии культового британского актера Джулиана Сэндса, погибшего при невыясненных обстоятельствах в горах Калифорнии. Останки артиста случайно были найдены туристами около Лысой горы.
Режиссер и сценарист "Дудочника" - Эрлингур Тороддсен ("Сумерки","Навстречу тьме"). В других ролях - Шарлотта Хоуп ("Игра престолов"), Алексис Родни ("Стражи Галактики"), Пиппа Уинслоу ("Корона"), Боян Анев и Ива О'Флэнаган. Сопродюсер - еще одна легенда жанрового кино Боаз Дэвидсон.