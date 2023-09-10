Последний фильм погибшего актера Сэндса покажут в РФ

Американский фильм ужасов "Проклятие дудочника" (The Piper) официально покажут в России. Премьера проекта в нашей стране анонсирована на 12 октября. Информация об этом появилась на странице фильма на агрегаторе "Кинопоиск".

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Трагично, но The Piper является последней на сегодня законченной работой в фильмографии культового британского актера Джулиана Сэндса, погибшего при невыясненных обстоятельствах в горах Калифорнии. Останки артиста случайно были найдены туристами около Лысой горы.