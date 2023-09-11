Ани Лорак заявила, что не помогает военным после угрозы от Бородина

Ани Лорак написала в соцсетях, что в 2008 году она получила много любви и признания от простых людей в России.

Она помогает сейчас детям-сиротам, потому что сама прошла через школу-интернат, помогает семьям и беженцам из Украины.

«Это адресная помощь людям, потерявшим кров», — сказала певица.

Она добавила, что никогда не помогала военным и не собирается это делать, потому что это противоречит её принципам.

Лорак заявила, что она певица, а не политик. Она верит в то, что лишь музыка и любовь смогут объединить людей.

Ранее общественник Виталий Бородин стал угрожать Ани Лорак, что раскроет имена её покровителей. Он заявил, что певица – предатель России.