Вышел тизер «Аквамена 2» — большой трейлер выйдет в четверг

Warner Bros. внезапно выложила тизер «Аквамена 2», которым анонсировала скорый выход полноценного трейлера. Большой ролик про фильм стоит ждать в четверг.

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В тизере показали самого Джейсона Мома в образе Аквамена, персонажа Патрика Уилсона и Чёрную Манту — заклятого врага Аквамена. Также можно увидеть нарезку с битвами.

Видео доступно на YouTube-канале DC. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Режиссёром выступил Джеймс Ван. В ленте снялись Джейсон Мома, Эмбер Хёрд, Уиллем Дефо, Дольф Лундгрен и другие.

Сюжет ленты по-прежнему неизвестен. События «Аквамена 2» развернутся через какое-то время после первой части.