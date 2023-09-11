Николас Кейдж назвал свои любимые фильмы
Легендарный актёр Николас Кейдж во время недавнего мини-интервью назвал свои самые любимые фильмы. Примечательно, что все ленты, названные Кейджом, вышли до 2000 года.
Судя по выбору, актёр очень любит классические фильмы старого Голливуда. В списке Николаса есть лента Федерико Феллини, Стэнли Кубрика и других режиссёров.
Любимые фильмы Николаса Кейджа
- «Гражданин Кейн»
- «Четыреста ударов»
- «Джульетта и духи»
- «2001 год: Космическая одиссея»
Ранее в этом году Кейдж называл любимые фильмы со своим участием. Среди лент оказались: «Свинья», «Мэнди», «Воскрешая мертвецов», «Плохой лейтенант» и «Джо».
Последний вышедший фильм с Кейджем, триллер «Схватка дьявола», вышел летом этого года. Ещё до конца года ожидается фильм с актёром, в котором он сыграет пенсионера, который был в прошлом киллером.
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