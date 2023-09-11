Кучера выразил надежду, что Милохину не разрешат выступать в России

Российский актер Оскар Кучера отреагировал на возвращение в Россию популярного блогера Дани Милохина.

Несколько дней назад тиктокер опубликовал фотографии из Москвы в своем блоге. На выложенном в Сеть снимке Милохин находился в летнем кафе неподалеку от Кремля. Комментируя свое возвращение, блогер отметил, что уехал «сгоряча» и обрывать все связи было глупо с его стороны.

По словам Милохина, с возрастом к нему пришло понимание, что все заслуживают второго шанса, именно поэтому он вернулся на родину.

— Да, вы не ошиблись, он нам с вами дает второй шанс. Не мы ему. Короче, если этой мартышке разрешат тут выступать, я буду уверен, что в нашем Минкульте сидят предатели. Но надеюсь, что это не так! — написал актер в своем Telegram-канале.

В октябре прошлого года Милохин покинул шоу «Ледниковый период». Причиной ухода с проекта, по его словам, стала общая усталость от съемок и отсутствие сил. После этого он улетел в США.