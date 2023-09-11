Фестиваль "Новый сезон" запомнится фильмом "Чувства Анны"

На курорте "Роза Хутор" в Сочи проходит Второй фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон". На данный момент показано 10 сериалов и три фильма. Всего же в программе шесть кинолент и 15 сериалов (изначально их было 16, но потом стало известно, что многосерийный фильм "Бар "Один звонок" показывать не будут).

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Программа неравномерна, похоже, все самое интересное оставили на последние дни - хочется на это надеяться. По крайней мере, во вторник, 12 сентября, покажут сериал "Слово пацана" и фильм "Страсти по Матвею", на которые обозреватель "РГ" возлагает особые надежды. Пока же хочется отметить, что именно понравилось из увиденного. Из сериалов это в первую очередь такие проекты, как "Лада Голд" и "Золотое дно". Оба они представлены онлайн-кинотеатром "Иви".

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"РГ" писала, что собой представляют эти сериалы.

"Лада Голд" рассказывает о том, как внуки кровных врагов Артур и Павел отправляются в приключение на старенькой Lada-21043, причем автомобиль полностью сделан из золота - так был сохранен бандитский общак. Артур - внук криминального авторитета Мидаса. Парень возвращается из Нидерландов в Россию на похороны деда. При этом из ЕС его депортируют. А Павел - внук известного на весь Тольятти милиционера - героя Огурцова. Он увяз в проблемах с родными, девушкой и деньгами. За золотой машиной и за парнями охотятся главари трех бандитских группировок - Лысый, Буба и Гришка-певец. Но значительно опаснее их - протеже Мидаса Шамрай, который идет на все, чтобы вернуть себе золото. Главные роли в сериале исполнили Роман Евдокимов, Эльдар Калимулин, Павел Прилучный, Даниил Воробьев, Стася Милославская, Марина Зудина и другие.

Режиссер и автор сценария сериала Никита Власов - ученик Юрия Арабова (во ВГИКе окончил мастерскую мэтра) и выпускник киношколы "Индустрия". Мастерство и хорошая школа видны в новом сериале.

Сериал "Золотое дно" можно рассматривать как российскую версию знаменитого сериального хита "Наследники". Автор идеи и соавтор сценария Сергей Минаев признавался, что хочет такую снять. Забавно, но семейная династия - главные герои сериала - носят фамилию Градовы - точь-в-точь как в трилогии Василия Аксенова "Московская сага". Намеренно или случайно - предстоит узнать. По сюжету наследники Алексея Градова - владельца крупного строительного холдинга - вступают в борьбу за миллиардное состояние с бывшим чиновником и бизнес-партнером покойного. Дела ведет Градов-старший, основавший фамильный бизнес в 90-е. В союзники он берет финансиста и стратега компании Надежду, которая была не только коллегой, но и любовницей его сына.

Сергей Минаев рассказывал, что авторы "попытались перенести на экран главную проблему российской элиты наших дней".

"Поколение отцов, построившее компании и добывшее активы, уходит, а поколение детей в отчаянной борьбе за их наследство вытаскивает из шкафа истории скелеты, которые превращают это наследство в пыль", - говорит Минаев.

Продюсер онлайн-кинотеатра "Иви" Вадим Соколовский представил на фестивальном показе проект, как сатиру. Однако, к такому жанру, судя по просмотренному, сериал привязать пока сложно. Зато получилась семейно-производственная драма, с яркими актерскими работами, прежде всего, Алексея Гуськова, Павла Попова, Игоря Гордина и Юлии Снигирь. Кстати, о Юлии Снигирь - актриса снялась в трех сериалах, уже представленных на фестивале, и в каждом у нее запоминающиеся неповторимые роли. Это такие проекты, как "Престиж", "Золотое дно" и "Кеша должен умереть".

Последний - новое режиссерское сериальное творение Константина Богомолова, сценарий к которому написан Анной Козловой. Автор этих строк ожидала от сериала большего, но, тем не менее, с большим интересом посмотрела историю, рассказывающую о четырех женщинах одного мужчины. Действие происходит внутри Садового кольца. У героя есть вполне конкретный прототип. Сериал онлайн-кинотеатра Kion имеет все шансы стать модным. Но нельзя не отметить, насколько он вторичен - достаточно вспомнить хотя бы сериал "Псих" Федора Бондарчука, где Богомолов также сыграл главную роль.

Не оправдал пока ожиданий и сериал "Цикады" онлайн-кинотеатра "Кинопоиск". История о стрельбе в столичной школе, снятая Евгением Стычкиным, также выглядит вторичной (особенно если сравнивать с такими сериалами, как "Новенький"), тем более, что артисты в ней явно старше по возрасту обычных школьников. Тем не менее, отметим неплохой уровень режиссуры - мастерство Евгения Стычкина явно растет от проекта к проекту. И стоит сказать о том, что у сериала есть шанс далее стать таким, что о его вторичности зрители забудут. Нужно смотреть дальше.

На данный момент самым большим событием фестиваля "Новый сезон" стал фильм "Чувства Анны" - новая работа режиссера Анны Меликян. Отметим, что ранее на фестивале были показаны такие фильмы, как "Лунатики" и "Единица Монтевидео" - это не премьерные показы, об обеих работах писала "РГ".

Открылся фестиваль новинкой - продолжением якутского фильма "Ыт" под названием "Эт" - о ней расскажем отдельно.

И вот еще одна премьера - "Чувства Анны". Можно поздравить и режиссера, и исполнительницу главной роли Анну Михалкову, и команду, в первую очередь - онлайн-кинотеатр "Кинопоиск", который стоит за этой картиной - получилось отменное авторское кино, отсылающее, например, к работам Киры Муратовой. Анна Михалкова играет работницу шоколадной фабрики. В один прекрасный день ее героиня неловко падает. После инцидента женщина начинает слышать мысли и записывать их по ночам с блаженной улыбкой на лице. Выясняется, что таким образом она может предсказывать события. И более того - транслировать человечеству напоминания о его предназначении. В реальности между тем готовится первый полет людей на Марс. При этом не отступает пандемия - люди ходят в масках, каждый день подсчитывается число заболевших и умерших. Новый дар меняет жизнь Анны (героиню зовут, как и актрису). Она становится знаменитостью, к ней обращаются люди за помощью, интерес к ней проявляет известный писатель (Олег Ягодин), который пишет как раз книгу о контактерах. Но, как ни парадоксально, проповедуя любовь, сама Анна стремительно теряет семью.

Мужа играет Тимофей Трибунцев, и актерский дуэт, опробованный в популярном сериале Анны Пармас "Исправление и наказание", играет новыми красками. Притягивает и дуэт Михалкова - Ягодин. Да и вообще в этой черно-белой картине нет ни одного не выверенного актера, сцены, кадра...