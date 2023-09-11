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Фестиваль "Новый сезон" запомнится фильмом "Чувства Анны"

На курорте "Роза Хутор" в Сочи проходит Второй фестиваль онлайн-кинотеатров "Новый сезон". На данный момент показано 10 сериалов и три фильма. Всего же в программе шесть кинолент и 15 сериалов (изначально их было 16, но потом стало известно, что многосерийный фильм "Бар "Один звонок" показывать не будут).

Фестиваль "Новый сезон" запомнится фильмом "Чувства Анны"
© Российская Газета

Программа неравномерна, похоже, все самое интересное оставили на последние дни - хочется на это надеяться. По крайней мере, во вторник, 12 сентября, покажут сериал "Слово пацана" и фильм "Страсти по Матвею", на которые обозреватель "РГ" возлагает особые надежды. Пока же хочется отметить, что именно понравилось из увиденного. Из сериалов это в первую очередь такие проекты, как "Лада Голд" и "Золотое дно". Оба они представлены онлайн-кинотеатром "Иви".

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"РГ" писала, что собой представляют эти сериалы.

"Лада Голд" рассказывает о том, как внуки кровных врагов Артур и Павел отправляются в приключение на старенькой Lada-21043, причем автомобиль полностью сделан из золота - так был сохранен бандитский общак. Артур - внук криминального авторитета Мидаса. Парень возвращается из Нидерландов в Россию на похороны деда. При этом из ЕС его депортируют. А Павел - внук известного на весь Тольятти милиционера - героя Огурцова. Он увяз в проблемах с родными, девушкой и деньгами. За золотой машиной и за парнями охотятся главари трех бандитских группировок - Лысый, Буба и Гришка-певец. Но значительно опаснее их - протеже Мидаса Шамрай, который идет на все, чтобы вернуть себе золото. Главные роли в сериале исполнили Роман Евдокимов, Эльдар Калимулин, Павел Прилучный, Даниил Воробьев, Стася Милославская, Марина Зудина и другие.

Режиссер и автор сценария сериала Никита Власов - ученик Юрия Арабова (во ВГИКе окончил мастерскую мэтра) и выпускник киношколы "Индустрия". Мастерство и хорошая школа видны в новом сериале.

Сериал "Золотое дно" можно рассматривать как российскую версию знаменитого сериального хита "Наследники". Автор идеи и соавтор сценария Сергей Минаев признавался, что хочет такую снять. Забавно, но семейная династия - главные герои сериала - носят фамилию Градовы - точь-в-точь как в трилогии Василия Аксенова "Московская сага". Намеренно или случайно - предстоит узнать. По сюжету наследники Алексея Градова - владельца крупного строительного холдинга - вступают в борьбу за миллиардное состояние с бывшим чиновником и бизнес-партнером покойного. Дела ведет Градов-старший, основавший фамильный бизнес в 90-е. В союзники он берет финансиста и стратега компании Надежду, которая была не только коллегой, но и любовницей его сына.

Сергей Минаев рассказывал, что авторы "попытались перенести на экран главную проблему российской элиты наших дней".

"Поколение отцов, построившее компании и добывшее активы, уходит, а поколение детей в отчаянной борьбе за их наследство вытаскивает из шкафа истории скелеты, которые превращают это наследство в пыль", - говорит Минаев.

Продюсер онлайн-кинотеатра "Иви" Вадим Соколовский представил на фестивальном показе проект, как сатиру. Однако, к такому жанру, судя по просмотренному, сериал привязать пока сложно. Зато получилась семейно-производственная драма, с яркими актерскими работами, прежде всего, Алексея Гуськова, Павла Попова, Игоря Гордина и Юлии Снигирь. Кстати, о Юлии Снигирь - актриса снялась в трех сериалах, уже представленных на фестивале, и в каждом у нее запоминающиеся неповторимые роли. Это такие проекты, как "Престиж", "Золотое дно" и "Кеша должен умереть".

Последний - новое режиссерское сериальное творение Константина Богомолова, сценарий к которому написан Анной Козловой. Автор этих строк ожидала от сериала большего, но, тем не менее, с большим интересом посмотрела историю, рассказывающую о четырех женщинах одного мужчины. Действие происходит внутри Садового кольца. У героя есть вполне конкретный прототип. Сериал онлайн-кинотеатра Kion имеет все шансы стать модным. Но нельзя не отметить, насколько он вторичен - достаточно вспомнить хотя бы сериал "Псих" Федора Бондарчука, где Богомолов также сыграл главную роль.

Не оправдал пока ожиданий и сериал "Цикады" онлайн-кинотеатра "Кинопоиск". История о стрельбе в столичной школе, снятая Евгением Стычкиным, также выглядит вторичной (особенно если сравнивать с такими сериалами, как "Новенький"), тем более, что артисты в ней явно старше по возрасту обычных школьников. Тем не менее, отметим неплохой уровень режиссуры - мастерство Евгения Стычкина явно растет от проекта к проекту. И стоит сказать о том, что у сериала есть шанс далее стать таким, что о его вторичности зрители забудут. Нужно смотреть дальше.

На данный момент самым большим событием фестиваля "Новый сезон" стал фильм "Чувства Анны" - новая работа режиссера Анны Меликян. Отметим, что ранее на фестивале были показаны такие фильмы, как "Лунатики" и "Единица Монтевидео" - это не премьерные показы, об обеих работах писала "РГ".

Открылся фестиваль новинкой - продолжением якутского фильма "Ыт" под названием "Эт" - о ней расскажем отдельно.

И вот еще одна премьера - "Чувства Анны". Можно поздравить и режиссера, и исполнительницу главной роли Анну Михалкову, и команду, в первую очередь - онлайн-кинотеатр "Кинопоиск", который стоит за этой картиной - получилось отменное авторское кино, отсылающее, например, к работам Киры Муратовой. Анна Михалкова играет работницу шоколадной фабрики. В один прекрасный день ее героиня неловко падает. После инцидента женщина начинает слышать мысли и записывать их по ночам с блаженной улыбкой на лице. Выясняется, что таким образом она может предсказывать события. И более того - транслировать человечеству напоминания о его предназначении. В реальности между тем готовится первый полет людей на Марс. При этом не отступает пандемия - люди ходят в масках, каждый день подсчитывается число заболевших и умерших. Новый дар меняет жизнь Анны (героиню зовут, как и актрису). Она становится знаменитостью, к ней обращаются люди за помощью, интерес к ней проявляет известный писатель (Олег Ягодин), который пишет как раз книгу о контактерах. Но, как ни парадоксально, проповедуя любовь, сама Анна стремительно теряет семью.

Мужа играет Тимофей Трибунцев, и актерский дуэт, опробованный в популярном сериале Анны Пармас "Исправление и наказание", играет новыми красками. Притягивает и дуэт Михалкова - Ягодин. Да и вообще в этой черно-белой картине нет ни одного не выверенного актера, сцены, кадра...

Фильм выйдет в прокат 9 ноября и может вполне претендовать на звание одного из лучших российских фильмов года.

Фильмы, Престиж, Наследники, Новенький, Эльдар Калимулин, Стася Милославская, Алексей Градов, Вадим Соколовский, Анна Козлова, Олег Ягодин, Игорь Гордин, Роман Евдокимов, Кира Муратова, Сергей Минаев, Даниил Воробьев, Анна Михалкова, Юрий Арабов, Павел Попов, Анна Пармас, Тимофей Трибунцев, Анна Меликян, Павел Прилучный, Алексей Гуськов, Юлия Снигирь, Василий Аксенов, Федор Бондарчук, Константин Богомолов, Марина Зудина, ЕС