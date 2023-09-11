Сергунина: Около 1,2 тыс. локальных предпринимателей объединил фестиваль «Неспальный район»

В Москве завершился первый фестиваль локального бизнеса «Неспальный район», в рамках которого около 1,2 тыс. небольших компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП) представили жителям столицы свои товары и услуги, провели мастер-классы, спортивные и театральные шоу. Об этом сообщила пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы со ссылкой на заместителя мэра города Наталью Сергунину.

«За пять недель на 21 площадке фестиваля побывали больше 90 тыс. москвичей. Они познакомились с историями районных предприятий, посмотрели выступления творческих коллективов и посетили ярмарку локальных брендов», – приводятся в сообщении слова Сергуниной.

Видео дня

Отмечается, что в рамках события, проходившего под эгидой Московского урбанистического форума, для горожан организовали 682 мастер-класса – уроки по основам робототехники, актерскому мастерству, уходу за животными, азам создания мультфильмов, фитнес-тренировки. В них приняли участие больше 13 тыс. человек. Помимо этого местные предприятия разыграли 1,8 тыс. сертификатов на свою продукцию и услуги.

Как уточняется, состав участников фестиваля подтвердил тот факт, что структура бизнеса в разных районах столицы отличается. Например, в Теплом Стане более 40% (по 21% на отрасль) приходится на спортивные клубы и обучающие курсы. В свою очередь четверть компаний и ИП района Отрадное предлагают развивающие программы для детей, а в Черемушках наиболее развитой (почти 24%) оказалась индустрия красоты.

В департаменте добавили, что организатором мероприятия выступил столичный департамент предпринимательства и инновационного развития. Благодаря фестивалю бизнес представил свои товары и услуги непосредственной целевой аудитории. При этом самыми посещаемыми стали площадки в районах Митино (около 11 тыс. гостей), Некрасовка (9,1 тыс.) и Куркино (больше 7,4 тыс.). Кроме того, москвичи активно делились впечатлениями о локальных брендах в социальных сетях.