Российский прокат возглавил фильм "Праздники"

Новинка российского кинопроката "Праздники" собрала на минувшей неделе 39,5 млн рублей. Также неплохо в странах СНГ (без России и Беларуси) стартовала вторая часть "Проклятия монахини" (41 млн рублей сборов).

По данным kinobusiness.com, мультфильм "Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы" после четырех недель лидерства опустился на третье место с 37,8 млн рублей (830 млн общей кассы). Еще 23 млн рублей добавила в свою копилку "Баба Яга спасает мир" на шестой неделе в прокате.