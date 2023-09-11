Опубликованы кадры триллера Finestkind
Paramount Pictures опубликовала подборку кадров из криминального триллера Finestkind.
На них можно увидеть звезда «Уэнсдей» Дженну Ортегу, культового актёра Томми Ли Джонса, Бена Фостера и других актёров.
Действие фильма происходит в Нью-Бедфорде, штат Массачусетс. Два брата, разлучённые в детстве, воссоединяются уже взрослыми. Они заключают опасную сделку с бостонским криминальным синдикатом. В деле оказываются замешанными друзья двух братьев, их отец и молодая женщина.
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Finestkind снял Брайан Хелгеленд. Он же выступил и автором сценария.
Премьера ленты состоится на сервисе Paramount+ в ноябре. Физическая премьера прошла на Международном кинофестивале в Торонто 8 сентября.
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