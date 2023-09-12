Стало известно, какой фильм получил главный приз КМФМК

Второй год подряд главный приз Казанского международного фестиваля мусульманского кино (КМФМК) завоевывают представители кинематографа Ирана.

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В этом году главную награду кинофорума получил полнометражный игровой фильм режиссера Бехруза Шоаиби «Без предварительной договорённости».

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На торжественной церемонии закрытия фестиваля приз победителю вручил председатель жюри КМФМК сенегальский режиссер Мусса Туре, передает корреспондент ГлагоL в Татарстане Ольга Сапожникова.Главная героиня картины «Без предварительной договоренности» — женщина по имени Ясмин в шесть лет уехала из Ирана, выросла в Берлине и почти забыла свою родину и отца, который там остался. Внезапная весть о его смерти вынуждает героиню впервые за много лет вернуться в Иран вместе со своим шестилетним сыном. Недолгое и нежеланное пребывание на родине отца и знакомство с его друзьями заставляют женщину по-новому взглянуть на жизнь и смерть.

Члены жюри отметили высокий уровень всех представленных на конкурс фильмов, но выбрали самые лучшие. Так, награду в номинации «Лучший режиссер полнометражного игрового фильма» получил Маянгламбам Роми Мейтеи за картину «Наш дом» (Индия). Приз в номинации «Лучший сценарий полнометражного игрового фильма» вручили Бахтиеру Каримову и Мухиддину Музаффару за ленту «Фортуна» (Таджикистан). «Лучшим оператором полнометражного игрового фильма» признан Павел Медведев за картину «Ада» (Россия).Победу в номинации «Лучший актер полнометражного игрового фильма» завоевал Ваггелио Андреаки за ленту «Достоинство» (Греция). Лучшей актрисой названа Пега Ахангарани, сыгравшая главную роль в кинодраме «Без предварительной договоренности» (Иран).

Награду в номинации «Лучший национальный фильм» получила картина «Мишка» казанского режиссера Юлии Захаровой о десятилетнем мальчике, который не хочет взрослеть, живет в мире своих фантазий, сильно привязан к игрушкам, в особенности к плюшевому мишке. Это очень беспокоит его старшую сестру, с которой он живет после трагической гибели родителей.

Приз победительнице вручил всемирно известный сербский режиссер Эмир Кустурица, который был почетным гостем на церемонии закрытия КМФМК.

Впервые в этом году учрежден специальный приз Всемирного конгресса татар. Его получила режиссер фильма «Юллар чатында» Нурания Замалеева. Приза зрительских симпатий удостоился татарстанский фильм «823-й километр» Ирека Хафизова и Амира Галиаскарова». Специальный приз раиса Татарстана Рустама Минниханова «За гуманизм в киноискусстве» достался картине режиссера Хуснора Розматова «Несчастный жених» (Узбекистан).

Торжественную церемонию закрытия фестиваля провели российская актриса театра и кино Елена Захарова и Иван Остроумов. Министр культуры Татарстана Ирада Аюпова, выступая на закрытии кинофорума, отметила, что главная задача кинофестиваля — это презентация созданных фильмов для прокатчиков.

«Важна не просто констатация художественной ценности фильма, но и определение его дальнейшей судьбы. А это невозможно без двух составляющих: достойного пула прокатчиков и взаимодействия со средствами массовой информации».

В течение пяти фестивальных дней зрители смогли посмотреть 112 художественных и документальных фильмов из 21 страны в трёх лучших кинотеатрах Казани. С успехом прошли встречи зрителей с актерами, режиссерами, сценаристами. Кинематографисты рассказывали о своих работах в кино, театре, делились дальнейшими творческими планами.Так, актер, режиссер и продюсер Рамиль Сабитов, известный по ролям в фильмах «Зулейха открывает глаза», «Золотая Орда» и многим другим киноработам, заявил о намерениях снять картину о строительстве КАМАЗа и об Автограде — Набережных Челнах. В этом городе будущий актер провел свое детство и юность.Проект, в котором Сабитов выступит в качестве сценариста и режиссера, он назвал «Татарский амаркорд». «Амаркорд» — название одного из самых знаменитых фильмов итальянского режиссера Феллини, где он вспоминает детство и юность, проведённые в итальянском городе Римини.

«Я очень люблю творчество Федерико Феллини, и мне бы очень хотелось снять фильм-посвящение этому мастеру, потому что для меня кино началось именно с него», признался Сабитов.Фильм не будет автобиографическим. Это будет история трех мальчиков, родители которых много работали на автозаводе и из-за этого подростки были предоставлены сами себе. От скуки они разыгрывали окружающих взрослых людей, провоцировали, ссорили их, наблюдали за результатом и наслаждались процессом. В целом, говоря о Казанском кинофестивале, Рамиль Сабитов назвал его очень искренним и честным.