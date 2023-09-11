8 анимационных фильмов про животных

Из всего множества анимационных лент самые трогательные, веселые и поучительные — те, в которых главные герои — животные.

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Выбрали из них лучшие, которые хочется пересматривать не раз и не два.

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«Дозор джунглей: Кругосветка»

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Из мультсериала «Дозор джунглей» выросло несколько больших проектов. В 2017 году вышел первый полнометражный мультик, а 14 сентября в российских кинотеатрах выходит новое приключение известной франшизы. Оно получилось кругосветным: команда пингвина тигровой окраски и его друзей должна спасти родные джунгли от токсичной розовой жижи. Противоядие найти непросто: сначала придется отыскать ученого гения, сразиться с армией злодейского бобра, выкрасть секретный ингредиент у поклонников сыра камамбер и прокатиться с ветерком по тоннелю в недрах Земли. Для российского проката героев мультфильма озвучили Ида Галич, Артур Бабич, Роман Каграманов, Антон Шастун, Аня Покров.

«Мадагаскар»

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Четверка друзей из нью-йоркского зоопарка сбегает на волю и в результате оказывается на корабле, который идет в Африку. Правда, по дороге контейнер, в котором находятся лев Алекс, жираф Мелман, бегемотиха Глория и зебра Марти, падает в океан и пристает к берегу Мадагаскара. Там их встречает беззаботный король лемуров Джулиан и его подданные. Так бегство Алекса от кризиса среднего возраста превращается в приключение с танцами, песнями и пингвинами («улыбаемся и машем, парни») и историю про поиск себя.

«Ледниковый период»

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Доисторические луга и поля вот-вот покроются толстой коркой льда, животные мигрируют в поисках лучших условий. И только странная компания из ленивца, мамонта, саблезубого тигра спешит не за лучшим пропитанием, а разыскивает племя людей, чтобы передать им ребенка, чья мама погибла. Приключения саблезубой белки, которые проходят рефреном через всю франшизу про ледниковый период, порядком затмили основной сюжет. А он, между тем, вполне достойный: во время катаклизма доисторические звери спасают не себя, а человеческого детеныша.

«Король лев»

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Один из самых пронзительных полнометражных мультфильмов в копилке наград имеет два «Оскара» и столько же «Золотых глобусов». История львенка Симбы, который бежит из земель прайда, когда его отца Муфасу убивает собственный брат Скар, вышла в 1994 году и до сих пор остается на вершинах разнообразных мультрейтингов. Не в последнюю очередь — благодаря качеству анимации (художники специально ездили в Кению и изучали повадки реальных животных) и песням Элтона Джона и Тима Райса («Акуна Матата» и Circle of Life узнаются с самых первых тактов).

«Кунг-фу Панда»

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Жила-была панда По, которую мастер Угвэй назвал Воином Дракона. И теперь неуклюжий медведь изучает искусство кунг-фу, пока остальные ученики вздыхают, глядя на его мучения. И все же случайности не случайны: сила и умения приходят к По в решающий момент. Забавный мультик вполне может считаться детской альтернативой фильмам с Джеки Чайном. Тут тоже много дерутся, наказывают плохих и при этом продвигают довольно простую мораль — героем может стать каждый.

«Рататуй»

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«Удивите меня» — даже интересно, сколько раз после премьеры мультика эту фразу слышали в ресторанах. Крыс Реми мечтает о карьере шеф-повара, но по понятным причинам это почти невозможно. И все же он добирается до лучшего заведения в Париже и становится «невидимым другом» поваренка Альфредо, направляя его во время готовки. Может, в реальной жизни такая история произойти и не может, но в кино она — прекрасное подтверждение того, что даже смелые мечты сбываются, а ледяные сердца критиков способны растопить воспоминания о золотом детстве.

«Зверопой»

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Мультфильм-концерт, в котором все поют, танцуют и раскрывают творческий потенциал. «Зверопой» построен по принципу «шоу талантов»: коала Бастер Мун объявляет конкурс исполнителей, надеясь таким образом спасти свой театр от разорения. Поют и говорят за зверей Тэрон Эджертон, Скарлетт Йоханссон, Риз Уизерспун, Сет Макфарлен, Дженнифер Хадсон. А во второй серии к касту присоединились Боно и Фаррелл Уильямс.

«В поисках Немо»

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