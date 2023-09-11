Объявили победителей восьмого Московского еврейского кинофестиваля

В Москве подошел к концу восьмой Московский еврейский кинофестиваль (МЕКФ). В ходе торжественной церемонии, прошедшей в киноцентре "Октябрь", объявили победителей и обладателей специальных наград этого года. В рамках церемонии закрытия состоялась премьера первых эпизодов сериала "Бедные Абрамовичи" режиссера Ильи Фарфеля.

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Фильмы, признанные лучшими по итогам восьмого МЕКФ, были награждены 10 сентября. Жюри под руководством актера театра и кино, продюсера, теле- и радиоведущего Леонида Ярмольника выбрало победителей в следующих номинациях: "Лучший фильм", "Приз жюри", "Лучший художественный короткометражный фильм", "Лучший документальный полнометражный фильм", "Лучший документальный короткометражный фильм".

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Ранее, на открытии фестиваля, были вручены специальный Приз имени Якова Каллера "За лучший российский фильм года на еврейскую тему" и Почетный приз за вклад в развитие еврейского кинематографа.

Генеральный продюсер восьмого Московского еврейского кинофестиваля Егор Одинцов отметил: "Московский еврейский кинофестиваль вернулся. Это - главный его итог. Зрители постепенно возвращаются в кинотеатры, и мы понимаем, что нужно делать, чтобы их было еще больше. Проведение фестиваля показало, что сегодня можно проводить полноценные международные культурные мероприятия. Но, безусловно, это было бы невозможно, если бы не команда и партнеры фестиваля".

Полный список победителей 8-го Московского еврейского кинофестиваля:

Лучший фильм: "Секреты моего отца", реж. Вера Бельмонт.

Приз жюри: "Июнь, нулевое число", реж. Джейк Пэлтроу.

Лучший художественный короткометражный фильм: "Добродетельные женщины", реж. Стефани Халфон.

Лучший документальный полнометражный фильм: "Закура", реж. Иван Вдовин.

Лучший документальный короткометражный фильм: "Эния", реж. Реувен Ямром, Хаим Элиягу.

Приз имени Якова Каллера 8-го Московского еврейского кинофестиваля за "Лучший российский фильм 2022 года на еврейскую тематику": "Праведник", реж. Сергей Урсуляк.

Почетный приз "За выдающийся вклад в развитие еврейского кино в России": актер театра и кино, продюсер, теле- и радиоведущий Леонид Ярмольник.

Восьмой Московский еврейский кинофестиваль прошел в Москве с 3 по 10 сентября. В программе фестиваля было представлено более 45 картин из 11 стран. Лучшие работы разных жанров на еврейскую тематику были представлены зрителям, которые могли посетить не только показы картин, но и мероприятия из образовательной программы - Q&A с создателями проектов, дискуссии и презентации фильмов. В Еврейском музее и центре толерантности была организована специальная программа VR-кино, показы в рамках которой будут проходить до 12 ноября. Площадками проведения восьмого МЕКФ стали киноцентр "Октябрь", кинотеатр "Иллюзион", а также Еврейский музей и центр толерантности.