Фильм «Кентавр» с Юрой Борисовым выйдет в онлайне

Уже 15 сентября фильм «Кентавр» с Юрой Борисовым выйдет в цифровых сервисах. Картина будет доступна в том числе в онлайн-кинотеатре Okko.

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«Кентавр» рассказывает о таксисте, который подвозит загадочную девушку Лизу. По сюжету её преследуют двое мужчин, которые ищут некоего серийного убийцу. Лента вышла в российском прокате в середине июля и стала одним из самых высокооценённых отечественных фильмов 2023 года. Так, рейтинг картины на «Кинопоиске» составляет 7,6/10 на основе 18 тыс. отзывов.