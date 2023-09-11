Названа дата выхода фильма "Первый день моей жизни" в России

Новый фильм итальянского режиссера Паоло Дженовезе "Первый день моей жизни" выйдет в широкий российский прокат 21 сентября. Зрительская премьера в Москве пройдет 15 сентября в столичном киноцентре "Октябрь", сообщили ТАСС в прокатной компании "Русский репортаж".

© Кадр из фильма "Первый день моей жизни"

"В широкий прокат "Первый день моей жизни" выйдет 21 сентября - элегантная фантазия с непредсказуемым финалом о ценностях жизни и человеческих взаимоотношениях от итальянского режиссера и сценариста, лауреата многочисленных кинопремий Паоло Дженовезе. Московская зрительская премьера пройдет в киноцентре "Октябрь" 15 сентября", - сообщили прокатчики.

Фильм расскажет о четырех отчаявшихся людях - мужчине, двух женщинах и подростке. Однажды ночью в их жизни появляется таинственный незнакомец, который предлагает им провести неделю в пустующем отеле с шансом переиграть судьбу.

Картина снята по одноименному роману Дженовезе, мировую известность которому принесла вышедшая в 2015 году лента "Идеальные незнакомцы".

Режиссер написал книгу, будучи вдохновленным документальным фильмом о мосте "Золотые ворота" в Сан-Франциско.