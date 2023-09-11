Фильм «Барби» утек на торренты за сутки до цифровой премьеры

11 сентября в Сети появилась цифровая копия фильма «Барби». Картина с Райаном Гослингом и Марго Робби утекла на торренты всего за сутки до премьеры в онлайне, которая намечена на 12-е число. В этот раз лента появилась в качестве 4К без корейских субтитров.

«Барби» уже стала самым кассовым фильмом 2023 года в мире и США. На втором месте располагается мультфильм «Братья Супер Марио в кино» с результатом в $ 1,36 млрд, замыкает тройку «Оппенгеймер» — $ 890 млн.