Фильмы Венецианского кинофестиваля выйдут в России

Фильмы из программы 80-го Венецианского кинофестиваля "Присцилла", "Память" и "Предчувствие" будут выпущены в российский прокат.

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"Присцилла" Софии Коппола (Кубок Вольпи за лучшую женскую роль - Кейли Спейни) - байопик, где роль короля рок-н-ролла Элвиса Пресли исполнил Джейкоб Элорди, а Кейли Спейни сыграла его подругу жизни Присциллу. Фильм снят по автобиографической книге "Элвис и я", написанной Присциллой Пресли и Сандрой Хамон.

Драма "Память" награждена Кубком Вольпи за лучшую мужскую роль (Питер Скарсгаард). Режиссер фильма - Мишель Франко ("Закат","Новый порядок"). Картина рассказывает о паре, стремящейся выстроить взаимоотношения на фоне психологических травм и проблем с памятью.

Фантастический триллер "Предчувствие" Бертрана Бонелло повествует о недалеком будущем, когда эмоции стали угрозой для человечества - они источник поспешных, часто опасных решений. Героиня пытается от них избавиться с помощью новых технологий, способных отправить ее в прошлые жизни. В главных ролях - Леа Сейду и Джордж Маккей.