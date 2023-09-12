Лидером проката в РФ в минувшие выходные стал неофициальный ("пиратский") релиз фильма "Индиана Джонс и колесо судьбы" с Харрисоном Фордом в главной роли. Об этом сообщает "Бюллетень кинопрокатчика".

Картина заработала почти 49,5 млн рублей. В мировом прокате картина собрала чуть больше $380 миллионов при бюджете в $300 миллионов без учета маркетинговых затрат.

Режиссером "Индианы Джонс 5" выступил Джеймс Мэнголд, поставивший "Логана".

Главные роли в картине исполнили Харрисон Форд, Фиби Уоллер-Бридж, Мадс Миккельсен и Антонио Бандерас.

На втором месте оказался фильм "Праздники" Бориса Дергачева с Марией Ароновой в главной роли.

По сюжету, перед семейным праздником мать семейства выясняет, что муж ей изменяет, а дочери несчастливы с избранниками. Фильм собрал в первые выходные проката 38,4 млн рублей.