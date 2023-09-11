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Фанаты Marvel составили топ-10 самых сильных персонажей

В топ-10 самых сильных персонажей Marvel вошли герои из самых разных проектов франшизы. Пользователи включили в него как довольно известных персонажей вроде Силы Феникса, так и мало популярных представителей вселенной.

Фанаты Marvel составили топ-10 самых сильных персонажей
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1.Топ-10 самых сильных персонажей вселенной Marvel

Всевышний

Сила Феникса

Фулкрум

Потусторонний

Смерть

Забвение

Живой Трибунал

Вечность

Коммуникатор Тиамут

Тор Одинсон

Фанаты комиксов Marvel вспомнили и о других могущественных персонажах франшизы в комментариях к исходной публикации. Среди наиболее упоминаемых героев оказались Танос и Дэдпул.