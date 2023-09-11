Фанаты Marvel составили топ-10 самых сильных персонажей
В топ-10 самых сильных персонажей Marvel вошли герои из самых разных проектов франшизы. Пользователи включили в него как довольно известных персонажей вроде Силы Феникса, так и мало популярных представителей вселенной.
1.Топ-10 самых сильных персонажей вселенной Marvel
Всевышний
Сила Феникса
Фулкрум
Потусторонний
Смерть
Забвение
Живой Трибунал
Вечность
Коммуникатор Тиамут
Тор Одинсон
Фанаты комиксов Marvel вспомнили и о других могущественных персонажах франшизы в комментариях к исходной публикации. Среди наиболее упоминаемых героев оказались Танос и Дэдпул.