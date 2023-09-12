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Ольга Бузова снимается в ремейке "Иван Васильевич меняет профессию"

Ольга Бузова опубликовала фото со съёмочной площадки нового новогоднего шоу на ТНТ, которое будет называться "Иван Васильевич меняет всё".

Бузова снимается в ремейке "Иван Васильевич меняет профессию"
© Российская Газета

Лента станет ремейком легендарной советской комедии "Иван Васильевич меняет профессию".

"Снимаюсь в лучшей роли для новогоднего фильма на ТНТ", - написала Бузова в своем Telegram-канале.

И опубликовала фото. На снимке артистке накладывают грим.

Российская Газета

Судя по всему, героиня Бузовой - Ульяна Андреевна Бунша. В оригинальном фильме ее сыграла Наталья Крачковская.