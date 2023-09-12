Ольга Бузова снимается в ремейке "Иван Васильевич меняет профессию"
Ольга Бузова опубликовала фото со съёмочной площадки нового новогоднего шоу на ТНТ, которое будет называться "Иван Васильевич меняет всё".
Лента станет ремейком легендарной советской комедии "Иван Васильевич меняет профессию".
"Снимаюсь в лучшей роли для новогоднего фильма на ТНТ", - написала Бузова в своем Telegram-канале.
И опубликовала фото. На снимке артистке накладывают грим.
Российская Газета
Судя по всему, героиня Бузовой - Ульяна Андреевна Бунша. В оригинальном фильме ее сыграла Наталья Крачковская.