Зепюр Брутян опубликовала трогательный ролик с Павлом Прилучным — подписчики в восторге
Свадьбу актеры театра и кино сыграли довольно быстро — всего через полгода после начала отношений. Именно поэтому публика считала, что этот роман будет ярким, но коротким. Что ж, хейтеры, получите: за полтора года отношений влюбленные успели переехать в дом, родить сына, съездить в путешествие вместе с детьми звезды «Мажора» от первого брака и совсем не охладеть друг к другу. Напротив, у Зепюр и Павла будто нескончаемый конфетно-букетный период. Он чуть ли не каждый день дарит супруге цветы, а она публикует трогательные фото и видео, посвященные любимому.
На днях, например, актриса поделилась роликом под романтичную музыку, в котором нежится в объятиях супруга. Но больше картинки говорит о чувствах сопроводительный текст:
«Настоящая любовь существует! Что бы там ни говорили скептики. Даже если в число этих скептиков входит твой собственный опыт. Не верь ему, он тоже может ошибаться. И если до сих пор в твоей жизни были одни разочарования, это не значит, что уже завтра все не может измениться». Немногословный Павел, как обычно, не оставил послание Зепюр без ответа и сделал репост ролика в сторис.
В комментариях под видео тем временем среди миллиона сердечек от поклонников есть парочка гневных посланий недоброжелателей. Мол, Павел поначалу и на первую супругу Агату Муцениеце так смотрел. Впрочем, что будет, то будет, главное — все счастливы по-своему: актриса из «Закрытой школы», например, не может нарадоваться новому загородному особняку.