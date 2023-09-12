Свадьбу актеры театра и кино сыграли довольно быстро — всего через полгода после начала отношений. Именно поэтому публика считала, что этот роман будет ярким, но коротким. Что ж, хейтеры, получите: за полтора года отношений влюбленные успели переехать в дом, родить сына, съездить в путешествие вместе с детьми звезды «Мажора» от первого брака и совсем не охладеть друг к другу. Напротив, у Зепюр и Павла будто нескончаемый конфетно-букетный период. Он чуть ли не каждый день дарит супруге цветы, а она публикует трогательные фото и видео, посвященные любимому.